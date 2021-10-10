Директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе победила во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России — 2021» — награду ей вручил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Торжественная церемония прошла в Кремлевском дворце.

Во время награждения Майсурадзе отметила, что считает эту победу огромной честью. Это признание результатов работы всей гимназии, которую она возглавляет с момента основания. Кроме того, это является показателем огромного и стремительного роста Московской области.

«Секрет успеха в очень талантливых учениках, прекрасных учителях и очень поддерживающем сообществе родителей. За это я им очень благодарна и признательна. Я считаю, что сегодняшняя победа — это не моя победа, это победа всего сообщества гимназии», — подчеркнула она.

С другой стороны и одновременно, для меня это огромная ответственность. В нашей стране образование — всегда огромная ценность. И учитель школы — это олицетворение этой ценности. А руководитель, наверное, один из хранителей Майя Майсурадзе

Она подчеркнула, что у директора всегда было очень много задач. Он сочетает в себе необходимость не только быть сердцем школы, но и создавать возможность для того, чтобы каждому учителю было комфортно, интересно и здорово. При этом главная задача директора, по мнению Майсурадзе — объединение талантливых учителей и учеников.

Директор гимназии имени Примакова отметила, что в этом году конкурс «Директор года» впервые прошел под эгидой Минпросвещения. Она подчеркнула, что это очень важно — создать профессиональный конкурс для директоров, который позволит по достоинству оценить их работу и показать ее всему сообществу.

«Чтобы стать „Директором года России“ надо очень серьезно и кропотливо работать на своем месте. Ведь участие в конкурсе — это только финал очень длительной и очень серьезной работы. Поэтому, наверное, успех очень прост — надо много трудиться», — сказала она.

При этом Майсурадзе уверена, что вхождение России в число мировых лидеров по образованию — это реалистичная задача.

«Я считаю своей миссией как директора года России — помочь каждой школе стать лидером и почувствовать, что это реальность. Уважаемые коллеги, все в наших руках», — заключила она.

Майя Майсурадзе возглавляет гимназию имени Примакова в Одинцовском округе с момента ее открытия в 2017 году. В школе учатся дети из разных городов Подмосковья. В 2021 году подмосковная гимназия вошла в международный рейтинг лучших школ мира Spear’s Schools Index и попала в топ-100 школ России. Преподавательский коллектив гимназии обменивается опытом с коллегами из разных стран и использует новейшие методики образования.

Конкурс «Директор года России» был организован Минпросвещения. Он проходил с 6 по 8 октября. В этом году все испытания прошли в Московской области.

Майя Майсурадзе окончила Московский педагогический государственный университет. Она работает в сфере образования уже 20 лет. В 2018–2019 годах возглавила Клуб директоров Московской области. Является почетным работником общего образования РФ и почетным членом ambridge University Russian Society.