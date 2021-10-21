Девушка из Брянска выиграла конкурс «Мисс Австралия». Славянки не раз блистали на подиумах мира

Дарья Варламова из Брянска выиграла конкурс «Мисс Австралия». Теперь 27-летняя девушка примет участие в «Мисс Вселенная — 2021». Она работала в цифровом маркетинге, изучает психологию и свободно говорит на двух языках.

Победа Дарьи Варламовой

Варламова написала на своей странице в Instagram, что пока лишь привыкает к новому статусу. Девушка поблагодарила всех, кто участвовал с ней в конкурсе.

«Спасибо за поддержку! И я хотела поблагодарить еще 28 невероятных женщин, которые были вместе со мной в этом путешествии (пусть и виртуально)», — отметила Варламова.

Она узнала о своем титуле, сидя в своей квартире в Мельбурне и наблюдая за национальным финалом. В этом году конкурс проходил онлайн из-за риска заражения коронавирусом. Зрители могли приобрести билеты, чтобы смотреть трансляцию из дома.

Источник фото: Instagram/dazvarlamova

Теперь Дарья будет бороться за звание самой красивой девушки на планете в конкурсе «Мисс Вселенная — 2021». Он пройдет в Израиле в декабре.

Кто такая Дарья Варламова?

Девушка родилась в Брянске. Когда ей было восемь лет, она вместе с родителями переехала в Австралию. При этом Дарья ни слова не знала по-английски. Девушка стала много читать. Теперь она свободно говорит и на русском, и на английском языках.

Источник фото: Instagram/dazvarlamova

Варламова отучилась во входящем в тройку лучших в Австралии университете — Murdoch University. Там она получила бизнес-образование. После этого Дарья изучала психологию и теперь проводит семинары для молодых девушек, обсуждая такие темы, как дружба и психологическое благополучие. Также Варламова вошла в топ-21 инфлюенсеров Yahoo Finance на 2021 год, говорящих о здоровье. Также девушка любит путешествовать.

Источник фото: Instagram/dazvarlamova

Сама победительница конкурса «Мисс Австралия» описывает себя так: «рожденная в России, выросшая в Западной Австралии и проживающая в Мельбурне». Это не первое подобное состязание для Дарьи. Впервые она приняла участие в конкурсе в 19 лет. Тогда она не попала в финал штата, что буквально опустошило девушку. Не удалось ей выиграть и на следующий год.

Русскоязычные красавицы

Дарья не первая девушка с российскими корнями, выигравшая этот австралийский конкурс красоты. Почти 60 лет назад, в 1962 году, победила мигрантка Таня Верстак. После этого эта же девушка выиграла конкурс «Мисс Вселенная».

Источник фото: Instagram/neplyah

Титул «Мисс Украина — 2021» завоевала Анна Неплях. Девушка ведет свои страницы в социальных сетях на русском языке, за что красавице даже пришлось оправдываться перед фанатами. По словам Неплях, ей попросту удобно писать на русском, ведь она выросла в русскоговорящий среде.

Единственной «Мисс Вселенной» от России стала Оксана Федорова. Она получила этот титул в 2002 году. Правда, всего через четыре месяца девушку лишили этого звания, поскольку победительница должна была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру. Федорова же практически не покидала Россию.