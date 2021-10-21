Уроженка Брянска выиграла конкурс «Мисс Вселенная Австралия»

Дарья Варламова победила в конкурсе Miss Universe Australia. Девушка родилась в Брянске, но в детстве вместе с родителями мигрировала в Австралию. Она написала в Instagram, что пока еще не привыкла к своему новому статусу.

Дарья поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также других 28 участниц конкурса. Из-за рисков коронавируса он проходил онлайн. Зрители могли приобрести билеты, чтобы смотреть трансляцию из дома.

Девушка переехала с родителями в Австралию, когда ей было восемь лет. По образованию она психолог.

После победы в Австралии Дарье предстоит побороться за звание самой красивой девушки в конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который впервые в истории пройдет в Израиле. Конкурс состоится в Эйлате в декабре.

Победительницей конкурса «Королева России — 2021» в этом году стала Юлия Кононенко из Севастополя, которая является солисткой ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Крымчанка рассказала в интервью РИА ФАН о том, как санкции мешают участвовать ей в международных показах.