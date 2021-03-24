Мать спрятала «больную» дочь среди мусора и тряпок в Талдоме. Истощенную девочку воспитывали коты

В Талдоме случайно нашли истощенную девочку в одном из дачных домов. Ребенку шесть лет, на нем не было одежды, а в самой квартире царила полная антисанитария. Мать ребенка все эти годы считала свою дочь больной, но боялась с ней расставаться, и теперь на женщину завели уголовное дело.

Человек среди животных

Девочку шести лет нашли в одном из дачных домов подмосковного Талдома. Это произошло, по данным Маsh, когда сотрудники ППС последовали за подозрительным мужчиной, который как раз зашел в подъезд. В квартире, куда наведались правоохранители, они нашли мужчину 1955 года рождения, двух девочек шести и 12 лет, а также их мать. Мужчина, по словам источника «360» в правоохранительных органах, заявил, что является дальним родственником матери девочек.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, женщина еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому пожилому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее. Старшая девочка жила с матерью в Москве, сказал омбудсмен «360».

«В доме антисанитария, нет никаких условий для проживания детей. Обеих девочек изъяли из семьи. Они находятся в больнице под наблюдением врачей до определения их дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства», — сказала Мишонова.

На мать детей завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Женщина на видео — мать двух девочек. Она оставляла младшую дочь пенсионеру, потому что считала ее больной. При этом в ролике она утверждает, что максимальный срок, который ребенок находился в этом доме, — пять дней.

Заместитель главы Талдома по безопасности Валерий Голубев сказал «360», что частный дом, где обнаружили ребенка, использовался как дача. Там проживал мужчина, к которому периодически приезжала родственница с детьми. В какой-то момент, по словам Голубева, она оставила ему младшего ребенка и вообще перестала появляться.

Интерьер дома скудный. Там нет ни мебели, ни даже спального места для ребенка. Девочка спала на пакетах и мусоре. В помещении огромное количество кошек (по данным Mash, 19) которые спали рядом с ребенком. Причем следы жизнедеятельности животных никто не убирал.

Голубев отметил, что когда правоохранители вошли в дом, то увидели шестилетнюю девочку, которая двигалась на четвереньках и мяукала. Ребенок не умеет говорить. 12-летняя девочка тоже плохо изъясняется, а также у нее нарушена психика. Сайт «МК» отметил, что младший ребенок откликается на «кис-кис».

Мишонова сообщила «360», что у младшей девочки атрофированы мышцы ног и небольшой недобор веса. Несмотря на неумение говорить, ребенок достаточно социальный, и видно, что девочка «имела навык общения».

Живущая рядом женщина заявила «360», что думала, что дом, в котором нашли ребенка, нежилой.

Причудливый родственник

Mash сообщил, что мать двух девочек называет себя Алприкой. На ее странице «ВКонтакте» нашли неонацистские лозунги и фотографии с нацистским приветствием. Причем сама женщина якобы родом из Латвии. По данным сайта kp.ru, у нее есть гражданство России и прописка в Новой Москве. Официально она нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. Сайт «МК» отметил, что женщина купила дачный дом в Талдоме в 2015 году, продав квартиру в московском районе Свиблово.

Младшая девочка родилась в феврале 2015 года, передает «МК». Когда ребенку исполнилось три года, ее мать якобы подумала, что девочка больна. Женщину настораживало, что малышка смеется без повода и проявляет агрессию — бросается на нее, пытается укусить и щипается.

«У меня недоверие к психиатрам, боялась, что дочь отнимут и отправят в больницу, поэтому решила увезти ее и спрятать», — сказала мать.

Мужчина, за которым последовали полицейские, является крестным отцом женщины. С шестилетней девочкой он жил как минимум три дня, передает сайт kp.ru. Он утверждал, что посмотреть за ребенком его попросила мать девочки, причем вместе с ней он не жил. Мать ребенка также попросила бабушку девочки посидеть в дачном доме. И в какой-то момент пенсионерка все-таки явилась в дом, но свое родство с малышкой в разговоре с полицией она почему-то скрыла.

Источник в правоохранительных органах сказал kp.ru, что шестилетняя девочка ела из мисок. Причем питалась она кормом для животных, и это была чуть ли не единственная еда, которую ел ребенок.

Также журналисты «МК» узнали, что в конце 2019 года пенсионер, с которым жила младшая девочка, стал странно себя вести: начал тащить в дом разный хлам. Но мать двух детей закрыла на это глаза.

Старшая дочь женщины якобы отзывалась о себе в мужском роде и сказала полицейским, что в школу она не ходит, потому что мама учит ее дома.