В Талдоме вместе с шестилетней истощенной девочкой была найдена ее 12-летняя сестра, которая плохо разговаривает. По предварительным данным, младшую дочь мать оставила пенсионеру, потому что считала ее больной. Об этом «360» рассказал заместитель главы Талдома по безопасности Валерий Голубев и детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

«В этом частном доме, который использовался как дача, проживал местный житель. К нему приезжала его родственница с детьми. В какой-то момент она оставила ему ребенка и перестала появляться. Эта история, как я понимаю, была давно. Сотрудниками полиции вчера ночью был выявлен факт, что ребенок находится в истощенном состоянии. Ребенку шесть лет. Второму ребенку 12 лет. Оба изъяты, решается вопрос о лишении родительских прав этой женщины», — объяснил замглавы.

По предварительной информации, 66-летний мужчина приходится детям дядей. Но эту информацию предстоит проверить правоохранителям.

«В комнате отсутствует мебель, спальное место для ребенка оборудовано на пакетах, на мусоре. Куча животных, кошек, которые спали рядом с ребенком. В доме полнейший беспорядок, запах испражнений животных. Ситуация аховая», — описал Голубев содержимое дома.

Он также добавил, что сотрудники полиции, когда зашли в дом, заметили, что девочка передвигалась на четвереньках и мяукала.

«Дом принадлежит матери, которая зарегистрирована в московском регионе. Со слов родственника, она приезжала туда раз в неделю. Сейчас дети находятся на социальных койках в Талдомской районной больнице. За ними наблюдают и ухаживают. В ближайшее время в суд выйдет опека. Будет решаться вопрос о лишении прав у матери», — рассказал собеседник «360».

Голубев добавил, что вторая девочка плохо разговаривает.

«12-летняя девочка изъясняется тоже плохо, нарушена психика. Это все со слов. Шестилетний ребенок буквально перемещается на четвереньках и вообще не разговаривает», — заключил он.

Ксения Мишонова сообщила «360», что состояние детей удовлетворительное.

«Полиция при обходе территории обнаружила ребенка, который проживал с неизвестным мужчиной асоциального положения. Сейчас ребенок в больнице. Состояние удовлетворительное. Со слов главного врача, девочка не говорит, плохо ходит, атрофированы мышцы ножек, у нее небольшой недобор веса. Она достаточно социализирована. Видно, что она имела навык общения», — рассказала она.

Омбудсмен отметила, что по предварительным данным, мать отдала девочку мужчине, сочтя ее больной.

«Сейчас в отношении матери, которая является жительницей Москвы, возбуждено уголовное дело по статье „Жестокое обращение“. И после всех проверок органы опеки будут решать судьбу детей. Потому что в семье есть еще старшая девочка, которая сейчас тоже находится под присмотром врачей», — резюмировала Мишонова.

Подмосковные органы опеки работают совместно с московскими. Также к делу подключилась столичный омбудсмен Москвы Ольга Ярославская