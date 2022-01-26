Видео с места: нечто, похожее на кости, нашли в печи в доме пропавшей девочки

Части объектов, похожих на кости, которые нашли в печи в Новгородской области, отправили на экспертизу. Источник в полиции рассказал изданию Znak.com, что точных свидетельств того, что это были именно кости пропавшей девочки, пока нет.

По его словам, мать девочки заявила, что кости принадлежат умершей недавно собаке.

«Только экспертиза даст ответ на вопрос, чьи это кости — человека или животного», — подытожил он.

Части объектов, похожих на кости, нашли в печке в бане около частного дома в городе Холм Новгородской области. В этом же доме пропала девочка, ребенок 2020 года рождения, информация о пропаже которого поступила ночью 25 января.

Сейчас следователи прорабатывают разные версии случившегося, в том числе убийство. Возбудили уголовное дело. СК сообщил, что мать ребенка и ее сожителя задержали. В полиции рассказали, что мать обратилась в органы за помощью только спустя несколько часов после пропажи. До этого она якобы пробовала найти ребенка сама. После приезда полицейских женщина начала нервничать.