В турецком Измире через 65 часов после землетрясения из-под завалов одного из жилых домов достали трехлетнюю Элиф Перинчек. Девочка жива. Ее положили в одну из местных больниц. Это не первый случай, когда в результате стихийных бедствий спасаются самые маленькие.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в Twitter видео, на котором спасенная девочка машет рукой в больничной палате. Президент написал: «Выздоравливай скорее, моя дорогая».

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, передает агентство Anadolu. Эпицентр — в Эгейском море недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. Толчки почувствовали даже на расположенных рядом греческих островах. Рухнули как минимум 20 зданий в Измире. Более того, землетрясение спровоцировало цунами, которое затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре. В итоге жертвами стали 79 человек, 962 — пострадали.

Спасенные дети

В СМИ часто появляются рассказы о спасенных из-под завалов детях. Одна из самых громких историй — рассказ о Ване Фокине. В конце декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Из-за этого обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Тогда под завалами погибли 39 человек.

При этом выжил 10-месячный ребенок пролежал на морозе в -30 градусов более 35 часов и выжил. Маленького Ваню спасло то, что он лежал в кроватке и был тепло укутан. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение и обморожение. Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Неделю медики боролись за жизнь Вани. Мальчик вернулся домой 15 февраля.

Годом ранее итальянские пожарные спасли троих детей, находившихся под развалинами жилого дома, который разрушило землетрясение на острове Искья в Тирренском море. Из-под обломков достали 11-летнего Чиро, который провел в разрушенном доме более 15 часов, его семимесячного брата Паскуале, который чудом отделался легкими царапинами и семилетнего Маттиаса. Все трое чувствовали себя после спасения хорошо.

В прошлом году из-под развалин после бомбардировки в Идлибе достали двухлетнюю Хадиджу Аль-Хамдан. Под обломками погибли все члены ее семьи: мать, отец и двое братьев. Провинция, где произошла трагедия, одна из последних осталась под контролем повстанцев и джихадистов.

Почему дети выживают?

Когда дело касается спасения из-под обломков, многое зависит от здания, в котором находится пострадавший. Если это оно блочное многоэтажное, то там, как правило, образуются пустоты между плитами и несущими конструкциями. Об этом в разговоре с «360» заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Предположим, человек застрял в небольшом пространстве. Почему выживают маленькие? Все просто, зависит от площади воздействия. То есть большой взрослый человек занимает больше площади, чем ребенок. Это банальная физика. Взрослому проще получить травмы. Пустоты, которые там образуются, какие-то ниши, они по размеру, безусловно, небольшие. У маленького ребенка или щуплого человека шансы в такой вот нише выжить выше», — пояснил собеседник «360».

Также многое зависит от того, насколько человек подвержен панике, отметил инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей.

«И тут стоит вопрос того, какая у человека доминанта, сколько он может пробыть без еды и воды. Без еды человек может быть быть до двух недель, без воды — путь суток край. В такой стрессовой ситуации на самом деле эти сроки сокращаются, я бы сказал», — добавил собеседник «360».

По его словам, человек от паники и от стресса может упасть в обморок. В таком состоянии может произойти аспирация собственными рвотными массами, то есть человек может попросту захлебнуться.

«Насколько меньше человек или животное, настолько ему и комфортно находиться в каком-то замкнутом пространстве. Вот этот фактор влияет. Ну и фактор удачи», — заключил Макей.