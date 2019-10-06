Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин сделал первые шаги. Видео

Ваня Фокин начал ходить. Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске в конце декабре. Мама мальчика Ольга Фокина опубликовала видео на своей странице во «ВКонтакте».

После ЧП малыш испытывал проблемы со стопой. Ваня не мог ровно ходить и держать равновесие. Спустя почти 10 месяцев он сделал первые шаги.

«В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился», — рассказала мама порталу 74.ru.

В декабре им нужно будет пройти еще один курс реабилитации.

В конце декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Из-за этого обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Тогда под завалами погибли 39 человек.

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Под завалами дома нашли живым 10-месячного ребенка. Он пролежал на морозе в -30 градусов более 35 часов. Ваня Фокин выжил благодаря тому, что лежал в кроватке и был тепло укутан. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение и обморожение. Спецбортом ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Неделю медики боролись за его жизнь и в итоге спасали от ампутации обмороженную ногу малыша. Ваня Фокин вернулся домой 15 февраля.