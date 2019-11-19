На пороге 70-летнего юбилея актер Михаил Боярский вроде бы собрался на покой, но потом передумал. Как это понимать и почему Боярского можно считать русским Чаком Норрисом — объясняет колумнист «360».

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов

Сегодня пресса пестрит сообщениями опровергающими «отставку» известного артиста Михаила Боярского. Никакого преждевременного ухода на пенсию не планируется, несмотря на сказанные им ранее слова.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», — отметил Боярский в эфире телеканала НТВ. Именно на основе этих слов родилась медийная утка о том, что самый известный в нашей стране исполнитель роли Д’Артаньяна решил прекратить профессиональную деятельность.

Такое в наши дни бывает нередко: популярный человек говорит одно, журналисты слышат другое и с радостью разносят услышанное, чтобы потом еще и опровергнуть. Две новости на пустом месте — сплошная выгода! На эту тему в свое время остроумно пошутил коллега Боярского Александр Калягин. «Сейчас в моде разухабистые заголовки, выхваченные из текста. Например, я говорю: „Такое чувство, словно в груди у меня встает солнце!“ А в газете крупно: „У меня встает“. Потом я протестую, а мне в ответ: „Но ведь говорили же“. Говорил», — ехидно подметил Калягин еще в прошлом веке.

И все же случай с Боярским имеет другой окрас. Актер довольно часто делает заявления смысл которых через некоторое время либо меняется на противоположный, либо остается неразгаданным.

Петербургский оракул

При жизни ставший одним из символом Санкт-Петербурга, Боярский с удовольствием делится мнением на самые разные темы.

Например, когда глава ЛДПР Владимир Жириновский рассердился из-за того, что в российских театрах якобы не ставят современные пьесы, то артист его поддержал, правда, с неожиданной стороны. Он возмутился коммерческим направлением в театральных вузах и резко прошелся по новым интерпретациям классики. «Я абсолютно не приемлю современное решение классики. Я не люблю, когда первый концерт Чайковского играют на губной гармошке», — добавил Боярский.

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Современные пьесы все-таки ставятся и довольно часто — буквально на днях много шума наделал спектакль «Норма» в театре на Малой Бронной (худрук Константин Богомолов). У многих его зрителей вызвала шок натуралистическая сцена поедания фекалий на сцене. Сложно сказать, был ли выбор у режиссера Максима Диденко, ведь спектакль основан на романе Владимира Сорокина, а из песни слов не выкинешь. Может, все-таки новое понимание классики не так плохо в сравнении с иными «гвоздями сезона»?

Вернемся к нашей теме. Когда один из депутатов Госдумы предложил ввести единый порог цен на табак, Михаил Сергеевич необычайно обрадовался и заявил, что «нужно сделать доступными сигареты для тех, кто их покупает с трудом». На возражение, что минимальная госцена может оказаться выше коммерческой, он не растерялся и пообещал купить сигареты всем желающим — достаточно только попросить «Мишу» об одолжении. Точное число курильщиков облагодетельствованных Боярским на сегодня остается неизвестным.

Но самой запутанной историей последнего времени с его участием стала «мушкетерская парковка» — Mercedes Боярского был замечен припаркованным на встречной полосе в самом центре Петербурга. Мало того, на видео попал момент, когда похожий на него человек выходит из автомашины и спешит по своим делам.

Сначала актер грубо послал журналистов, потом заявил, что в этот день находился за пределами города. После разгоревшегося скандала и моря шуток про «мушкетерскую парковку», появилась новая версия — оказывается и Боярский был в городе, и «мерин» его, но для остановки в неположенном месте была уважительная причина — ему срочно понадобилось купить лекарства в ближайшей аптеке. Если это и правда так, то остается пожелать уважаемому артисту крепкого здоровья.

В гостях у мемов

Впрочем, не будем о грустном. В конце концов, для миллионов зрителей главная ассоциация с Михаилом Боярским — вовсе не мелкие скандалы или спорные высказывания, а неизменные усы, шляпа, шарф «Зенита» и фирменная ругань.

Бывает, что карьера актера идет плавно, и зрителям запоминается больше сам он, чем конкретные персонажи. Бывает определенный баланс, когда яркие герои уравновешиваются личностью артиста. А бывает случай сверхновой, когда одна роль оказывается настолько ослепительно успешной, что заслоняет все остальные профессиональные достижения.

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Положа руку на сердце, надо признать — даже если Боярский захочет уйти со сцены, мемы о Боярском в образе Д’Артаньяна уже стали часть современной русской культуры, и формальный уход на покой не коснется персонажа нового фольклора, живущего своей жизнью.

Вы, например знали, что на уроках геометрии Боярский рисовал пара-пара-параболы? А слышали про нового злодея из «Звездных войн» Дарт Аньяна? Он выражается так: «Тысяча чертей, ты недооцениваешь мощь Темной стороны, каналья!».

Лихой гасконец 2.0 и его шляпа стали отечественным ответом на безмерно популярного в свое время героя анекдотов, «техасского рейнджера» Чака Норриса и этот случай доказывает, что импортозамещение может быть крайне эффективным.

Пусть Боярский из мемов неравен народному артисту России и обладателю всяческих наград, ровно также как шляпа Боярского неравна головному убору мушкетеров — его мы на покой не отпустим и еще много раз будем вызывать «на бис».

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