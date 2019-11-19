Михаил Боярский — русский Чак Норрис
Несколько причин, по которым отставка ему не грозит
Сегодня пресса пестрит сообщениями опровергающими «отставку» известного артиста Михаила Боярского. Никакого преждевременного ухода на пенсию не планируется, несмотря на сказанные им ранее слова.
«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», — отметил Боярский в эфире телеканала НТВ. Именно на основе этих слов родилась медийная утка о том, что самый известный в нашей стране исполнитель роли Д’Артаньяна решил прекратить профессиональную деятельность.
Такое в наши дни бывает нередко: популярный человек говорит одно, журналисты слышат другое и с радостью разносят услышанное, чтобы потом еще и опровергнуть. Две новости на пустом месте — сплошная выгода! На эту тему в свое время остроумно пошутил коллега Боярского Александр Калягин. «Сейчас в моде разухабистые заголовки, выхваченные из текста. Например, я говорю: „Такое чувство, словно в груди у меня встает солнце!“ А в газете крупно: „У меня встает“. Потом я протестую, а мне в ответ: „Но ведь говорили же“. Говорил», — ехидно подметил Калягин еще в прошлом веке.
И все же случай с Боярским имеет другой окрас. Актер довольно часто делает заявления смысл которых через некоторое время либо меняется на противоположный, либо остается неразгаданным.
Петербургский оракул
При жизни ставший одним из символом Санкт-Петербурга, Боярский с удовольствием делится мнением на самые разные темы.
Например, когда глава ЛДПР Владимир Жириновский рассердился из-за того, что в российских театрах якобы не ставят современные пьесы, то артист его поддержал, правда, с неожиданной стороны. Он возмутился коммерческим направлением в театральных вузах и резко прошелся по новым интерпретациям классики. «Я абсолютно не приемлю современное решение классики. Я не люблю, когда первый концерт Чайковского играют на губной гармошке», — добавил Боярский.
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Современные пьесы все-таки ставятся и довольно часто — буквально на днях много шума наделал спектакль «Норма» в театре на Малой Бронной (худрук Константин Богомолов). У многих его зрителей вызвала шок натуралистическая сцена поедания фекалий на сцене. Сложно сказать, был ли выбор у режиссера Максима Диденко, ведь спектакль основан на романе Владимира Сорокина, а из песни слов не выкинешь. Может, все-таки новое понимание классики не так плохо в сравнении с иными «гвоздями сезона»?
Вернемся к нашей теме. Когда один из депутатов Госдумы предложил ввести единый порог цен на табак, Михаил Сергеевич необычайно обрадовался и заявил, что «нужно сделать доступными сигареты для тех, кто их покупает с трудом». На возражение, что минимальная госцена может оказаться выше коммерческой, он не растерялся и пообещал купить сигареты всем желающим — достаточно только попросить «Мишу» об одолжении. Точное число курильщиков облагодетельствованных Боярским на сегодня остается неизвестным.
Но самой запутанной историей последнего времени с его участием стала «мушкетерская парковка» — Mercedes Боярского был замечен припаркованным на встречной полосе в самом центре Петербурга. Мало того, на видео попал момент, когда похожий на него человек выходит из автомашины и спешит по своим делам.
Сначала актер грубо послал журналистов, потом заявил, что в этот день находился за пределами города. После разгоревшегося скандала и моря шуток про «мушкетерскую парковку», появилась новая версия — оказывается и Боярский был в городе, и «мерин» его, но для остановки в неположенном месте была уважительная причина — ему срочно понадобилось купить лекарства в ближайшей аптеке. Если это и правда так, то остается пожелать уважаемому артисту крепкого здоровья.
В гостях у мемов
Впрочем, не будем о грустном. В конце концов, для миллионов зрителей главная ассоциация с Михаилом Боярским — вовсе не мелкие скандалы или спорные высказывания, а неизменные усы, шляпа, шарф «Зенита» и фирменная ругань.
Бывает, что карьера актера идет плавно, и зрителям запоминается больше сам он, чем конкретные персонажи. Бывает определенный баланс, когда яркие герои уравновешиваются личностью артиста. А бывает случай сверхновой, когда одна роль оказывается настолько ослепительно успешной, что заслоняет все остальные профессиональные достижения.
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Положа руку на сердце, надо признать — даже если Боярский захочет уйти со сцены, мемы о Боярском в образе Д’Артаньяна уже стали часть современной русской культуры, и формальный уход на покой не коснется персонажа нового фольклора, живущего своей жизнью.
Вы, например знали, что на уроках геометрии Боярский рисовал пара-пара-параболы? А слышали про нового злодея из «Звездных войн» Дарт Аньяна? Он выражается так: «Тысяча чертей, ты недооцениваешь мощь Темной стороны, каналья!».
Лихой гасконец 2.0 и его шляпа стали отечественным ответом на безмерно популярного в свое время героя анекдотов, «техасского рейнджера» Чака Норриса и этот случай доказывает, что импортозамещение может быть крайне эффективным.
Пусть Боярский из мемов неравен народному артисту России и обладателю всяческих наград, ровно также как шляпа Боярского неравна головному убору мушкетеров — его мы на покой не отпустим и еще много раз будем вызывать «на бис».
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