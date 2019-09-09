Михаил Боярский пообещал купить сигареты всем, кто его об этом попросит

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России Подробнее

Народный артист России Михаил Боярский отметил необходимость сделать сигареты более доступными для россиян.

«Нужно сделать доступными сигареты для тех, кто их покупает с трудом. Что касается вашего покорного слуги, то я заплачу любые деньги лишь бы покурить», — заявил он.

По его словам, введение минимальной цены на сигареты не повлияет на количество курящих людей.

«Это не имеет значения. Начинают курить не из-за цены», — отметил Боярский.

Артист в интервью сайту «Политика Сегодня» отметил, что не оставит людей без табака, если минимальная цена от государства окажется выше, чем у производителя.

«Хорошо, я куплю. Я куплю сигареты! Для большинства», — заявил он.

Михаил Боярский отметил, что купит табачные изделия для людей, которые попросят его об этом.

«Ко мне подойдут, попросят: „Миша, купи мне сигарет“. Я куплю», — заключил он.