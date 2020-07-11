Россиянина держали в психбольнице, а теперь собираются отправить в тюрьму. О нарушениях говорят даже в Америке

Присяжные суда Сан-Франциско признали виновным россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломе и краже профилей пользователей LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. Ему грозит длительный тюремный срок: десять лет за хищение аккаунтов и по пять лет за каждый взлом. Никулина арестовали четыре года назад. За это время он побывал в психиатрической больнице и сменил несколько тюрем.

Мажор на Lamborghini

Объявление о продаже паролей 117 миллионов пользователей LinkedIn неизвестный хакер опубликовал в Сети в июне 2012 года. Цену он установил в размере 2,2 тысячи долларов. По подозрению во взломе сайта в октябре 2016 года в Праге задержали 29-летнего россиянина.

В полиции рассказали, что молодой человек передвигался по Чехии за рулем дорогого автомобиля в сопровождении девушки. Задержали его в ресторане одной из дорогих гостиниц.

Сопротивления молодой человек не оказывал, однако после того, как на него надели наручники, он перенервничал и упал в обморок. Правоохранители увезли его в больницу. Сам процесс задержания сняли на видео.

Несмотря на то, что лицо молодого человека скрыли, многие узнали популярного Instagram-блогера i.tak.soidet. Он был известен тем, что выкладывал фотографии дорогих автомобилей.

МИД сообщил, что задержанного зовут Евгений Никулин. В посольстве заявили, что это еще одна жертва «охоты на россиян, объявленной по всему миру».

СМИ выяснили, что это молодой московский предприниматель. Владелец строительной фирмы, автосервиса и магазина элитных часов с 40 тысячами подписчиков в Instagram. Еще в 2015 году он говорил, что в его автопарке есть автомобили Bentley Continental GT и Mercedes-Benz G-класса.

За несколько месяцев перед задержанием он постоянно рассекал по Москве на Lamborghini. Этот автомобиль он даже предоставлял для съемки телепередачи.

Чешский суд арестовал Никулина, а после его отправили в психиатрическую больницу «Богнице». Адвокаты заявили, что там подзащитного заставляли принимать сильные препараты, а вместо еды внутривенно вводили глюкозу.

При этом они настаивали, что с компьютером их подзащитный обращается на уровне любителя и ни к каким хакерским взломам он непричастен.

После возвращения в тюрьму его допрашивали сотрудники ФБР. Сам Никулин через своего адвоката передал в СМИ письмо, в котором утверждал, что американцы требовали от него признаний во взломе почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения, дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство». Я отказался, вскоре допрос был окончен. Агент сказал, что они еще придут письмо Евгения Никулина.

Требования о выдаче Никулина выдвинули США и Россия. Москва заявила, что молодой человек украл 3,5 тысячи долларов с электронного кошелька WebMoney. Однако министр юстиции Чехии Роберт Пеликан выдал Никулина США. Это решение через год Конституционный суд признал незаконным. Против выдачи россиянина выступал и президент республики Милош Земан.

«Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества», — заявили в МИД.

Экстрадиция и суд

Евгения Никулина доставили в США, где сразу поместили в тюрьму Санта-Рита в Калифорнии. Своей вины молодой человек не признал и сразу отказался от назначенного адвоката. За попытку нападения на надзирателя его посадили в одиночную камеру.

Через некоторое время его отправили в психиатрическую больницу. Интересы россиянина стал представлять адвокат Аркадий Бух.

Защитник рассказал, что экспертизу психического состояния его клиента в итоге проводил не дипломированный психиатр, а простой психолог. Но и он выявил множество проблем.

Мы предупредили судью, что в сложившихся условиях защита неспособна тщательно подготовиться к суду присяжных, поскольку клиент проявляет полную апатию, безразличие и фактически не идет на какой-либо контакт Аркадий Бух адвокат.

Однако вместо того, чтобы принять сторону защиты, судья решил начать процесс. В это время Никулина перевели в новую тюрьму Maguire. Первое судебное заседание с участием присяжных должно было пройти в январе. Но в связи с пандемией его отложили. На новом заседании, которое возобновилось в июле, дело начал рассматривать судья Уильям Апсул.

После того, как он узнал, что подсудимый за все время нахождения в США сменил три тюрьмы, судья заявил, что это явное нарушение Конституции. После этого он раскритиковал прокурора за то, что тот долго объяснял фабулу обвинения. Судья отметил, что все доказательства несущественны, и спросил, есть ли у обвинения свидетель, который бы дал прямые показания для приговора Никулина.

Однако слова судьи не помогли. Присяжные признали Евгения Никулина виновным по всем пунктам обвинения. Адвокат Аркадий Бух назвал решение несправедливым и пообещал подать апелляцию. Текст приговора огласят 29 сентября.