Дельфины станут роботами на водных шоу в Новой Зеландии. Их помогут создать художники из Голливуда

Предприниматели Новой Зеландии совместно с создателями существ для голливудских фильмов разрабатывают роботов-дельфинов, которые выглядят почти как их живые собратья. Новинка может кивать в ответ на вопросы ребенка благодаря тому, что техникой будет управлять человек — дистанционно. С одной стороны, это может показаться странным. С другой — дельфинарии по всему миру сталкиваются со все более растущим давлением. От руководителей организаций требуют отказаться от эксплуатации живых китов и дельфинов.

«Индустрия морских парков уже более 10 лет терпит существенные убытки из-за этических вопросов и стоимости живых животных, однако общественное стремление узнать этих животных все еще остается сильным», — заявил новатор в области здравоохранения, изобретатель и бывший креативный директор компании Walt Disney Роджер Хольцберг из Калифорнии.

Он работает вместе с Уолтом Конти — художником по спецэффектам, отвечающим за некоторых из самых известных морских существ в Голливуде, включая главных героев фильмов «Освободите Вилли» и «Флиппер».

«Мы считаем, что пришло время переосмыслить эту отрасль и что этот подход может быть более гуманным и в то же время более прибыльным», — добавил Хольцберг.

Источник фото: РИА «Новости»

Правда, стоят аналоги живых дельфинов недешево — больше 20 миллионов фунтов стерлингов (1,8 миллиарда рублей) за одного робота. Самая трудная задача для разработчиков на данном этапе — доказать потенциальным клиентам, что в итоге робот обойдется существенно дешевле реальных животных.

Бизнес-разработчик Edge Innovation — новозеландской компании, специализирующейся на роботах, — Ли Ванг сказал, что новинка действительно стоит в четыре раза дороже живого дельфина, однако она и прослужит дольше.

«Мы должны убедить их (клиентов — прим. „360“), что это прибыльный бизнес, даже более прибыльный, чем с использованием живых животных», — добавил он, отметив, что роботам не требуется такой дорогой уход или тщательное отслеживание температуры воды в бассейне. В среднем афалины живут в неволе менее 20 лет, а в дикой природе — 30–50 лет.

По словам Ли Ванга, до временной заморозки строительства, вызванной пандемией СОVID-19, в Китае появлялось не менее 30 аквариумов. И как минимум одна крупная китайская корпорация уже взяла на себя обязательство заменить живых дельфинов роботами.

Как страдают дельфины в неволе

Источник фото: РИА «Новости»

«Дельфины на самом деле не любят развлекать зрителей, но вынуждены делать это за еду и от одиночества в неволе, где они лишены семьи и общения с себе подобными. <…> Кормление напрямую связано с представлением: не исполнишь трюк — не выживешь», — заявила зоозащитник из Владимира Армине Арутюнян.

Она подчеркнула, что хуже всего животные чувствуют себя в передвижных зоопарках, так как при транспортировке проводят по пять и даже по восемь дней в тесных контейнерах.

«Лучшие условия, которые эти умнейшие создания видят за всю свою жизнь, — бассейн диаметром 12–14 метров и глубиной два-три метра с грязной, редко сменяемой водой», — добавила зоозащитник. При этом на воле белухи, например, проплывают в день порядка 100 километров, они также ныряют на глубину от 100 до 800 метров.

Создание дельфинариев с живыми «артистами» привело и к незаконному вылову животных с целью их продажи. Так, в октябре 2018 года стало известно об 11 касатках и 90 белухах, которых браконьеры незаконно поймали и планировали продать в Китай. Животных содержали в ужасных условиях в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя недалеко от Находки. В начале ноября животных выпустили на свободу. Всего удалось спасти 100 особей.