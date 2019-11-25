Появилось видео освобождения последних белух из «китовой тюрьмы»
На опубликованных кадрах видно, как специалисты поэтапно переносят животных из вольеров на научно-исследовательские суда. Затем показан ролик, где белух уже выпускают в бухте Успения и они свободно плавают в море.
Всех животных из «китовой тюрьмы» освободилиПодробнее
В октябре 2018 года стало известно о 11 касатках и 90 белухах, которых браконьеры незаконно выловили и намеревались перепродавать из Приморья в Китай. Животных содержали с нарушениями в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя недалеко от Находки.
После проверки следователи возбудили уголовное дело о незаконном вылове биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Зимой из вольеров пропали несколько белух и одна косатка. Летом на свободу удалось выпустить первую партию: две косатки и шесть белух. Последних узников тюрьмы освободили 10 ноября в Японском море.