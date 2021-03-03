Дефицит чипов навис над автопромом. Пока заводы держатся, но последствия могут быть серьезными

СМИ рассказали про общемировой дефицит микросхем. Из-за этого производство машин в России может быть под угрозой. Некоторые отечественные заводы пока не почувствовали на себе каких-то проблем, хотя знают о сложной ситуации.

Чип стопорит производство

«Коммерсант» сообщил, что в России производство машин оказалось под угрозой из-за дефицита микросхем. Пока отечественные заводы не снижают выпуск автомобилей, покрывая нехватку компонентов из складских запасов.

Дефицит коснулся тех микросхем, которые нужны для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и других. О проблемах сообщили в «Сантэл Навигации». Компания поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим автопроизводителям.

ЭРА-ГЛОНАСС, например, нужна российским машинам. Без этой системы в России автомобили продавать нельзя.

Журналисты объяснили дефицит тем, что весной 2020 года на фоне пандемии производители машин сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась просто не готова к резкому восстановлению.

По оценкам IHS Markit, на данные которого ссылается «Коммерсант», в первом квартале 2021 года отложат производство примерно миллиона автомобилей по всему миру. Это около 5% от общего выпуска.

В то же время Минпромторг утверждает, что у отечественных автопроизводителей нет перебоев с поставками электроники.

Штатная работа

В АвтоВАЗе пока не столкнулись ни с какими проблемами. Директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский сказал «360», что заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске работают в штатном режиме и по утвержденному плану производство идет в полном объеме.

Безусловно, мы в курсе сложившейся ситуации с поставками полупроводниковых материалов на мировом рынке, и, конечно, это может коснуться и российских производственных мощностей, но в настоящее время мы проблем не испытываем Сергей Ильинский.

Тем не менее в компании следят за развитием ситуации. АвтоВАЗ образовал специальную рабочую группу, которая анализирует поступающие новости, общается с поставщиками и готовит сценарий на случай ухудшения ситуации в России. В любом случае пока завод работает без перебоев.

О нехватке полупроводников сообщила и компания BMW. Отмечается, что с конца 2020 года многие производители столкнулись с нехваткой микрочипов, но смогли быстро адаптироваться к изменениям. В компании Daimler сообщили, что следят за ситуацией и адаптируют производственные программы, если требуется.

Зарубежная сборка

Председатель Комитета производителей автокомпонентов в Ассоциации европейского бизнеса Алексей Беляев в беседе с «360» отметил, что проблемы с микросхемами существуют во всех областях, а не только в автомобильной промышленности.

Специалист объяснил, что в начале пандемии многие предприятия снизили заказы на микросхемы и подумали, что будет сильное падение. Это при том, что в мире и так не хватало соответствующих мощностей. В итоге получилось, что пандемия не так сильно сказалась на потребительском спросе. Когда с пандемией все стало проще, компании начали размещать огромное количество заказов, но производителям микросхем так быстро перестроиться невозможно.

Еще один важный фактор дефицита заключается в интересах тайваньской компании TMSC. Она делает до 55% общего контрактного производства микросхем для производителей техники по всему миру. И самое интересное, что до 70% чипов для автомобильной промышленности тоже производит компания TMSC.

Однако эти огромные цифры превращаются в крошечную выручку для самой компании. С микрочипов для автомобилей TMSC получает всего 3% от общей годовой выручки. В то же время микрочипы для смартфонов приносят почти 50% прибыли. Очевидно, что для TMSC важнее.

Еще у автопрома есть проблема: он не может взять и поставить другой процессор. Автопром — это сложная отрасль, там любая электроника имеет другой уровень качества. Если ваш сотовый телефон зависнет — ничего страшного, вы перезагрузились. А если блок управления двигателем или кузовной электроникой — он не может зависнуть, не важно, на улице -30 или под капотом +100. Он должен работать бесперебойно. Заменить его так просто нельзя Алексей Беляев.

Беляев подчеркнул, что в России пока ситуация не является критической, но определенные проблемы все-таки есть. Отечественные производители в основном заказывают чипы у иностранных компаний, в том числе у тайваньских. Но склады еще не опустели.

Иностранная электроника

Исполнительный директор Объединения автопроизводителей Игорь Коровкин в беседе с «360» отметил, что до России проблемы с микрочипами пока не дошли. Сейчас есть нарекания, скорее, по металлу.

Но даже если до России дойдет ситуация с полупроводниками, то Коровкин уверен, что «Китай нас обеспечит».

У нас порядка 20-30 заводов, которые выпускают автомобильную технику. И из них 2/3 на иностранной комплектации. При любой локализации электроника вся идет из-за рубежа. То, что Россия берет свои направления в развитие своей базы чиповой, любой, — это правильное направление, оно всегда нужно было Игорь Коровкин.

Собеседник «360» считает, что в случае жесткого дефицита чипов и проблем с производством новых автомобилей сборки машин со старыми компонентами не будет. Если производство встанет, люди не смогут купить новый автомобиль, то есть будут ездить на том, что у них уже есть. Избавляться от своих машин никто не будет. Другими словами, если появятся проблемы с новыми авто, весь рынок машин упадет.

Как бы то ни было, лучше заранее узнать, как купить машину по самой выгодной цене.