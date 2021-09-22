Президент США Джо Байден выступил со своей дебютной речью на Генеральной ассамблее ООН. Он коснулся многих мировых тем и отношений со многими странами, но вот Россию в своем выступлении не упомянул ни разу. Зато много говорил о стремлении США к дипломатии и миру — как раз на фоне того, как Вашингтон заключил сделку о поставке ядерных подводных лодок в Австралию.

Во время выступления политик отметил, что впервые за 20 лет Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны.

«Мы перевернули страницу. Вся сила, энергия, воля и ресурсы нашей страны теперь полностью сосредоточены на том, что впереди, а не на том, что было позади», — сказал Байден.

Реакция политиков

Слова о дипломатии после обиды со стороны всей Европы звучали странно — именно так решили многие эксперты и политики. Бывшая представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ей данная речь вообще показалась оторванной от реальности.

«Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз противников, с которыми сталкивается Америка. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Афганистан, терроризм — лишь некоторые из них», — отметила Хейли.

Недовольство американцев

Примерно так же отреагировали и рядовые американцы. Читатели портала Fox News написали, что решение по AUKUS и после этого настолько вдохновленное выступление американского лидера в ООН в очередной раз дискредитируют внешнюю политику президента США.

Многие написали, что в глазах американцев именно Байден должен был стать тем лидером, который сможет восстановить систему отношений с другими странами, в том числе и с Францией. Однако действия Байдена не только не оправдывают таких ожиданий, но и откровенно противоречат им.

Некоторых возмутило, насколько яро Байден ранее обещал сплотить вокруг США всех западных союзников, и насколько спокойно в свете своих действий начал их терять. По мнению некоторых пользователей, Байден в своей речи «поплыл» куда-то ни туда и не в состоянии здраво оценить реальность.

Обида Европы

Европа при этом продолжает бить тревогу. Глава крупнейшей фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер заявил, что AUKUS просто раскалывает мир и откровенно оскорбляет Францию. Он отметил, что Европа в этот момент должна сохранять свое единство и использовать не только экономические мощи, но и другие свои возможности.

Кроме того, чтобы убеждать мир в американских идеях дипломатии, Джо Байден выразил и другие мысли по поводу позиции США во всем мире. Он сообщил, что понимает всю необходимость научных разработок в условиях пандемии и готов всячески их поддерживать.

Другие тезисы Байдена

Байден также рассказал о важности климатических вопросов и напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

Американский президент поговорил о ситуации в Афганистане и вспомнил всех, кто погиб в аэропорту Кабула. Он отметил, что безопасность должна достигаться не военными операциями, а борьбой за улучшение жизни во всем мире. Правда, американцы ему тут же напомнили, что военные миссии США до сих пор есть в Ираке и Сирии.

В этом свете Байден заявил, что собирается оказывать гуманитарную помощь миллионам людей на планете.