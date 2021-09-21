Чем AUKUS аукнется миру. Пока Европа отходит от шока, Северная Корея готовится к новой гонке вооружений

Большой скандал во всем мире вызвала ситуация с разрывом масштабной сделки между Францией и Австралией по подводным лодкам. Париж крайне недоволен, что Канберра решила за спиной у французских коллег создать новое соглашение — с Вашингтоном и Лондоном. Из Франции поступают резкие заявления на этот счет, в том числе и в адрес США. Но пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подчеркивает, что новый контракт будет реализован, даже несмотря на все недовольство французских партнеров.

Псаки отметила, что президент США Джо Байден собирается организовать по этому поводу телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Американский лидер напомнит ему, насколько США важно сотрудничество с Францией и как много вопросов стоит на мировой повестке для двустороннего решения. Белый дом надеется уменьшить напряженность и возобновить доверительные отношения.

Срыв сделки Австралии и Франции

На минувшей неделе Австралия решила разорвать сделку с Францией по подлодкам, которую называли «контрактом века». Стоимость договоренности была крайне внушительной — 50 миллиардов австралийских долларов. Незадолго до этого Австралия, США и Великобритания подписали новое соглашение в оборонной сфере. В его рамках предполагается создание минимум восьми атомных подлодок. Оборонный альянс получил название AUKUS.

После этого из Франции последовали крайне резкие заявления. Глава французского МИД Ле Дриан заявил, что решение Канберры обернулось для Парижа «ударом в спину» и «подрывом доверия». Депутат французского Национального собрания Жан-Люк Меланшон на фоне разразившегося скандала вообще предложил его стране выйти из НАТО.

Франция отменила празднование 240-летней годовщины Чесапикского сражения, которое должно было проводиться совместно с США 17 сентября.

Реакция в мире

Реакция со стороны международного сообщества тоже не заставила себя ждать. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Францией в этой ситуации обошлись просто неприемлемо.

С Францией обошлись неприемлемо. Мы хотим знать, что произошло и почему Урсула фон дер Ляйен

Государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон заявил, что после произошедшего Франция потеряла к Австралии всякое доверие. Он считает, что после такого поступка стали «немыслимыми» торговые переговоры с Австралией со стороны всей Европы.

Европейский аналитик и журналист Ной Баркин прогнозирует, что теперь Франция будет требовать от своих европейских партнеров большей автономии по отношению к Вашингтону. Подобные заявления исходят и из французского МИД.

В то же время, некоторые европейские политики напоминают: не только Франция проводит европейскую политику, в том числе и торговую. Депутат Европейского парламента от партии «Зелёные — Европейский свободный альянс» Рейнхард Бютикофер отметил, что решать, с кем вести экономические переговоры — это компетенция всего Евросоюза, а никак не отдельных стран.

Резкое заявление об AUKUS поступило и от Северной Кореи. Начальник отдела внешних новостей департамента информации МИД КНДР заявил, что подобным решением Соединенные Штаты и Австралия провоцируют новую гонку вооружений. По его словам, в новом договоре есть нарушение стратегического паритета в Азиатско-Тихоокеанском регионе. КНДР готова принимать меры, если решит, что ест хоть малейшая угроза безопасности.

Мнения и прогнозы в России

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина назвала создание альянса AUKUS геополитическим унижением европейских союзников со стороны США. Она считает, что Вашингтон фактически выдавливает Францию с Азиатско-Тихоокеанского рынка, хотя под контролем Парижа до сих пор находятся огромные акватории. Депутат уверена, что разрыв контракта — попытка подорвать авторитет Франции на международной арене.

Сенатор Алексей Пушков считает, что все происходящее углубит уже имеющиеся трещины в НАТО. Он отметил, что Вашингтон теряет интерес к такому союзнику, как Европа, и усиливает геополитическое давление на Китай. Такое поведение Белого дома Пушков назвал парадоксом. Он добавил, что Франция наконец-то смогла прозреть в отношении своих партнеров.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян видит в создании AUKUS плюс для России. Он считает, что англосакский мир показательно дистанцируется от остальной Европы, и это может сказаться на отношении других стран с Москвой.

Эксперт отметил, что Россия действительно может получить на Западе новых союзников. Например, Германию и Францию. Политолог уверен, что нашей стране пора перекидывать мосты к Западной Европе. Тем более, что партнеры все больше понимают, что на Америку можно полагаться крайне редко.