Шольц пообещал Украине современное оружие. Но дальше слов дело не пойдет

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок с разницей в несколько дней сделали полярные заявления о поставках оружия на Украину. Шольц анонсировал передачу ВСУ современных средств ПВО, беспилотников и радиолокационных систем. А Бербок пожаловалась, что немецкие военные столкнулись с дефицитом оружия, поэтому помощь Украине ограничат. Риторику европейских политиков воспринимать всерьез не стоит, потому что дальше заявлений дело не пойдет.

Заграница не поможет

Заявления немецких политиков связаны с реакцией на обвинения Киева, что военной помощи европейских стран недостаточно или ее вообще нет. Все эти жалобы адресованы прежде всего США, которые могут принять ряд мер в отношении европейских партнеров. Чтобы этого избежать, Шольц в очередной раз обещает нарастить поставки оружия. Об этом «360» заявил политолог Александр Асафов.

Сегодня для многих стран Евросоюза вопрос военной помощи Украине перестал играть главную роль. На первый план, по словам Асафова, вышли проблемы экономики и энергетический кризис, который нужно как-то решать. Все это создает вокруг политиков негативный информационный фон — и его необходимо исправлять. Поэтому Шольц в очередной раз дает обещания без какой-либо конкретики, что вызывает недовольство со стороны Киева.

Это просто выражение поддержки ради того, чтобы не противоречить заявлениям собственной пропаганды, которая создает красивую информационную картинку, совсем не соответствующую реальности Александр Асафов политолог.

«Все заявления реализуются совсем не в том ключе, в котором они звучат сегодня», — заявил Асафов.

Источник фото: РИА «Новости»

Политики прекрасно понимают, какие неприятные последствия ждут европейскую экономику, поэтому слова поддержки — просто фикция, которая дает Киеву неоправданные надежды.

«Это можно сравнить с известной цитатой из классического произведения, когда Остап Бендер говорит: „Заграница вам поможет“. Также и Шольц обещает наладить поставки, но не отвечает на вопросы, когда и что конкретно получит Украина. Выполнение этих обещаний может растянуться на годы, хотя Киев рассчитывает на дни и недели», — отметил политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

Асафов напомнил, что метод обещаний помощи без ее предоставления впервые применил бывший президент США Дональд Трамп. Сейчас способ взяли на вооружение европейские политики: они продолжают тиражировать свои заявления, которые никак не конвертируются в реальную поддержку.

Вооружений на балансе нет

Доля правды есть в заявлении Бербок. Большого количества вооружения у Германии действительно нет. Для того, чтобы сгладить негативный эффект от слов министра, Шольц выступил с обещанием о поставках современного вооружения, допустил Асафов.

«Германия сама не знает, где брать современное оружие. Самое главное — обещать, чтобы в тени своих слов попытаться спасти европейскую экономику», — подчеркнул политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

Он отметил, что страны НАТО всегда рассматривали передачу вооружения только в одном ключе: передать старое партнерам, чтобы дать импульс оборонно-промышленным предприятиям нарастить производство современного оружия.

Таким путем пошли Польша и Словакия, которые собрали все, что они называют «устаревшим советским хламом», в надежде, что, передав его Украине, получат новое вооружение за счет США. Их расчеты вполне оправданы Александр Асафов.

«В подписанном Байденом законе о ленд-лизе на 40 миллиардов долларов доля реальных поставок занимает только шесть миллиардов. Остальные деньги пойдут на обслуживание и компенсацию странам Европы за передачу Украине старого оружия», — рассказал Асафов.

Политолог отметил, что реальные поставки оружия на Украину осуществляют только США и Великобритания. Но они тоже преследуют собственные цели. Американцы передают ВСУ единичное количество современных вооружений для испытаний в реальных условиях.

Источник фото: РИА «Новости»

Для Великобритании это уже системный процесс. Первые поставки оружия и обучение бойцов ВСУ королевство начало проводить еще в 2014 году, когда никаких современных обстоятельств еще не было.

«Поэтому, если Британию, которая уже не является страной ЕС, и США вынести за скобки, то все остальные поставки вооружений не приведут к серьезным изменениям в местах проведения боевых действий», — пояснил политолог.

По словам Асафова, все обещания о военной помощи несут или пропагандистский эффект для поддержания иллюзии, что страны Евросоюза выполняют свою задачу по поддержке Украины. Или преследуют эгоистические цели: избавиться от старого вооружения и получить новое за чужой счет.