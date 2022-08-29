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    29 августа 2022, 15:19

    Германия отправит на Украину сверхновые радары, средства ПВО и беспилотники-разведчики

    Канцлер ФРГ Шольц: Германия в ближайшее время направит Украине сверхновые вооружения

    Ольга Назаркина

    Германия предоставит Украине новое суперсовременное оружие, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Речь в том числе идет о средствах противовоздушной обороны, радарах и разведывательных беспилотниках.

    О новых поставках вооружения для ВСУ Шольц рассказал, выступая в Карловом университете в Праге. Политик подчеркнул, что власти Германии будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, написал ТАСС.

    Канцлер также обратил внимание, что 25 октября в Берлине пройдет международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.

    «Наша цель — создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать страну в долгосрочной перспективе», — добавил он.

    По мнению Шольца, другие страны, которые поддерживают ВСУ и власти Украины, должны следовать «умной стратегии» и согласовывать свои действия. В качестве примера канцлер привел взаимодействие Германии и Нидерландов, а именно — их инициативу, которая нацелена на долгосрочное и надежное разделение обязанностей между всеми партнерами Украины.

    «Я, например, могу себе представить, что Германия возьмет на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и системы ПВО», — пояснил Шольц.