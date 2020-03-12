COVID-19 показал, что все в нашем мире связано. Теперь самолеты стоят, туризм вянет и экономика болеет

Россия ограничила авиасообщение с европейскими городами. Отменяют рейсы во Францию, Германию, Италию и Испанию. И на самом деле это очень плохие новости, потому что от сокращения перелетов страдает не только туризм. Например, авиакомпании вполне могут и разориться. По сути, COVID-19 наглядно показал: на нашей планете связано все — медицина, экономика, политика и бытовая жизнь людей.

«Аэрофлот» на фоне коронавируса с 13 марта по 30 апреля отменил рейсы в испанские Аликанте, Валенсию, Малагу, Пальма-де-Майорку и на Тенерифе; в итальянские Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью; во французские Марсель, Лион и Ниццу; а также в немецкие Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт.

Рейсами «Аэрофлота» можно слетать только в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт из Москвы, а из Петербурга — в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.

Авиакомпания «Россия» тоже приостановила полеты в Ниццу, Гамбург и Дюссельдорф.

Мы уже выяснили, что по сравнению с прошлыми эпидемиями коронавирус просто смешон. Однако у него есть неприятный побочный эффект — влияние на экономику всего мира.

Колоссальные потери

Эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров по просьбе «360» рассказал, какие сферы жизни планеты затронет коронавирус. И прогноз не очень приятный, ведь потери, которые понесет мир из-за заболевания, огромные. Гусаров подчеркнул, что только Китай лишился около 100 миллиардов долларов, но именно благодаря этому стремительное распространение болезни удалось остановить. Увы, на другие сферы страна повлиять не сможет.

Не работает экономика, падает спрос на энергоресурсы. Вот мы видим падение спроса на нефть, потом на газ. Биржевые цены пошли вниз, бюджеты недополучают денег, начинаются сокращения сотрудников. В первую очередь туристическая индустрия повыгоняет людей. Авиация перестает летать, люди не путешествуют — гостиничный бизнес рушится Роман Гусаров.

Гусаров уверен, что потери в мировой экономике будут колоссальными. Это можно понять, просто узнав, что простаивающие без использования самолеты все равно нужно обслуживать. Они в лизинге, поэтому за них нужно платить каждый месяц. Техническое сопровождение необходимо даже в случае, если воздушное судно стоит без дела. Пилотам, которые не летают, все равно нужно выдавать зарплаты, так как это высококлассные специалисты, которых нельзя уволить, а потом вдруг взять обратно.

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Из-за отсутствия полетов встанет колоссальная инфраструктура: авиакомпании, аэропорты, смежные структуры (терминалы, поставщики оборудования, технические базы). Это, по словам Гусарова, «сотни тысяч, если не миллионы рабочих мест». Специалист подчеркнул, что чем больше авиакомпания, тем тяжелее ей пережить кризис.

«Чем больше авиакомпания, чем новее у нее техника, чем больше у нее персонала, тем больше у нее расходов, а выручки нет. Выручки нет, потому что уже не летают, и выручки нет от будущих продаж, потому что люди, которые уже в марте покупали билеты на июнь, боятся. И что в этой ситуации будут делать авиакомпании, я с трудом представляю. Это все выльется в огромные потери, причем если в каких-то отраслях это можно минимизировать — закрыть гостиницу, офис турагентства разогнать, нет привязки к инфраструктуре, — то что делать авиакомпаниям?» — сказал Гусаров.

Гусаров уверен, что «весь туристический сезон этого года уже провален». Также есть высокая вероятность развала некоторых авиакомпаний.

Сейчас вероятность очень высокая. Особенно с учетом того, что не у всех наших перевозчиков дела хороши. Даже у компании, у которой все было хорошо и стабильно, даже она может оказаться на грани банкротства Роман Гусаров.

Помочь разобраться с проблемами, по словам Гусарова, сможет только государство. Власти должны понять, насколько отрасль авиаперевозок важна для их страны. Это крупный налогоплательщик, огромное количество рабочих мест и квалифицированные кадры. Если этого не произойдет, то «будет хуже».

Гусаров напомнил о ситуации с авиакомпанией «Трансаэро», которая прекратила работу в 2015 году. Проблемы начались во время кризиса 2008–2009 годов. Это была крупнейшая в России частная авиакомпания, которая на пике развития купила новые самолеты. Но случился кризис, и все воздушные суда стояли без дела в аэропорту Домодедово. Из-за этого «Трансаэро» набрала долгов и не смогла их раздать.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Немного хороших новостей

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин уверил «360», что потери из-за ситуации с коронавирусом неизбежны. Много полюбившихся россиянам направлений закрываются, однако не стоит забывать, что все это временные меры.

[Ограничения] носят временный характер. Ранее были ограничения введены по Китаю, Ирану, Южной Корее, впоследствии по Италии. Сейчас Германия, Испания, Франция. Теперь мы пониманием, что и Израиль. Это существенные потери для туристической отрасли, но в любом случае авиакомпании начинают разрешать переоформлять билеты или делать возврат даже по невозвратным тарифам Дмитрий Горин.

Именно меры авиакомпаний, по словам Горина, помогают «побороть панику». Перевозчики проводят, так сказать, акции, чтобы люди могли без особых потерь аннулировать туры и возвращать билеты.

Но есть и приятная новость: из-за ситуации с коронавирусом стали популярнее путешествия внутри страны.

«Мы отмечаем интерес к внутрироссийским путешествиям, но, к сожалению, туристы занимают естественную выжидательную позицию. Сейчас межсезонье, высокий туристический сезон еще не наступил. Мы надеемся, что в марте, апреле и мае ситуация стабилизируется», — сказал Горин.

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Экологии все равно

Эколог Асхат Каюмов в беседе с «360» отметил, что ограничения по авиаперелетам особо не изменят экологическую обстановку.

Самолет не является основным источником загрязнения воздуха на планете, хотя, конечно, вклад от него достаточно большой. Основное загрязнение от транспорта — это машины. Некий кратковременный перерыв в полетах произойдет, но не думаю, что от этого существенно изменится экологическая обстановка Асхат Каюмов.

Воздух может стать чище лишь в крупных городах. Ведь во время полета загрязняющие вещества «размазываются» по территории и не оказывают кардинального влияния на чистоту воздуха. Наибольшие выбросы самолета происходят в момент взлета и посадки, а аэропорты расположены вблизи больших населенных пунктов. По оценкам Каюмова, выбросы возле городов уменьшатся на 4–5%.