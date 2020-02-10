Сильнейший за последние семь лет ураган мучает Европу. Но «споткнется» на подходе к России
Первой под удар шторма «Сиара» попала Великобритания. Практически по всей стране объявлен повышенный, «желтый» уровень опасности. Ураган затруднил работу общественного транспорта. Некоторые его виды перестали функционировать, другие приходят с опозданиями, а часть машин на дорогах из-за мощнейших ветров может перевернуться. British Airways наряду с другими авиакомпаниями отменила большинство внутренних и международных рейсов. Из-за угрозы наводнений временно остановлено паромное сообщение. «Сиара» также успела внести помехи в подачу электроэнергии, оставив 20 000 домов на ночь без электричества, сообщила «Би-би-си».
«Снаружи vs. Внутри. Я сегодня на улицу не выхожу. Все оставайтесь в безопасности».
В некоторых частях страны порывы ветра доходят до скорости 150 километров в час. В Лондоне уже закрыли для посещения все королевские парки.
«Становится ветрено. Счастливое спасение для этого водителя грузовика на #A20, направляющегося в Дувр, ему помогли наши сотрудники дорожного движения. Если вам нужно ехать, планируйте заранее, следите за упавшими деревьями, летающими шишками или мусором и езжайте аккуратно. Будьте осторожны, ребята #StormCiara».
Предпоследний, «оранжевый» уровень опасности объявили в 35 департаментах на севере Франции и в Бельгии. Рейсы массово отменяются в Голландии, Германии, Швеции, Норвегии, Бельгии и странах Балтики.
Ожидается, что после Великобритании шторм двинется на Западное побережье Нормандии.
«Думал, что худшее из #StormCaira прошло в Норвиче, я ошибся».
Ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что циклон двинется на север Германии. По его словам, главные зоны риска — это север Европы и Скандинавия. Ураган будет двигаться от Северного моря к Балтийскому, но до Москвы не дойдет.
«Такие циклоны достаточно быстро теряют энергию на суше и, доходя до востока, практически уже не представляют никакой опасности», — отметил эксперт.
Россия на себе может ощутить шквальные ветра, а Москве достанется несколько дней с осадками, но не более того. Европе в этом смысле повезло меньше. Как объясняет метеоролог, страны столкнутся с сильными шквалистыми ветрами с порывами, крупными осадками и нагонами.
«Футбол + #ШтормCiara = это…»
Например, в Гамбурге это может привести к наводнениям. Сильный западный ветер будет гнать воду на побережье. Ветер не даст Эльбе, текущей в Северное море, выйти в него. Вся вода будет накапливаться в реке, что приведет к подъему ее уровня на несколько метров. Дальше неизбежны наводнения. Единственное, что может помочь в таких ситуациях, — это наличие дамбы.
Впрочем, ураган «Сиара» сделал одно доброе дело. Благодаря силе штормового ветра самолет British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона на 80 минут быстрее.