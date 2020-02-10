Сильнейший за последние семь лет ураган мучает Европу. Но «споткнется» на подходе к России

Ураган «Сиара» обрушился на Европу. В Великобритании это привело к отмене железнодорожных и авиационных рейсов и перебоям в подаче электроэнергии. В Бельгии и Франции готовятся к приближению опасного циклона. «Сиара» проходит над Атлантикой со скоростью до 350 километров в час. Метеоролог рассказал «360», чем опасен такой циклон, и заверил, что до России он не дойдет.

Первой под удар шторма «Сиара» попала Великобритания. Практически по всей стране объявлен повышенный, «желтый» уровень опасности. Ураган затруднил работу общественного транспорта. Некоторые его виды перестали функционировать, другие приходят с опозданиями, а часть машин на дорогах из-за мощнейших ветров может перевернуться. British Airways наряду с другими авиакомпаниями отменила большинство внутренних и международных рейсов. Из-за угрозы наводнений временно остановлено паромное сообщение. «Сиара» также успела внести помехи в подачу электроэнергии, оставив 20 000 домов на ночь без электричества, сообщила «Би-би-си».

«Снаружи vs. Внутри. Я сегодня на улицу не выхожу. Все оставайтесь в безопасности».

В некоторых частях страны порывы ветра доходят до скорости 150 километров в час. В Лондоне уже закрыли для посещения все королевские парки.

«Становится ветрено. Счастливое спасение для этого водителя грузовика на #A20, направляющегося в Дувр, ему помогли наши сотрудники дорожного движения. Если вам нужно ехать, планируйте заранее, следите за упавшими деревьями, летающими шишками или мусором и езжайте аккуратно. Будьте осторожны, ребята #StormCiara».

Предпоследний, «оранжевый» уровень опасности объявили в 35 департаментах на севере Франции и в Бельгии. Рейсы массово отменяются в Голландии, Германии, Швеции, Норвегии, Бельгии и странах Балтики.

Ожидается, что после Великобритании шторм двинется на Западное побережье Нормандии.

«Думал, что худшее из #StormCaira прошло в Норвиче, я ошибся».

Ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что циклон двинется на север Германии. По его словам, главные зоны риска — это север Европы и Скандинавия. Ураган будет двигаться от Северного моря к Балтийскому, но до Москвы не дойдет.

«Такие циклоны достаточно быстро теряют энергию на суше и, доходя до востока, практически уже не представляют никакой опасности», — отметил эксперт.

Россия на себе может ощутить шквальные ветра, а Москве достанется несколько дней с осадками, но не более того. Европе в этом смысле повезло меньше. Как объясняет метеоролог, страны столкнутся с сильными шквалистыми ветрами с порывами, крупными осадками и нагонами.

«Футбол + #ШтормCiara = это…»

Например, в Гамбурге это может привести к наводнениям. Сильный западный ветер будет гнать воду на побережье. Ветер не даст Эльбе, текущей в Северное море, выйти в него. Вся вода будет накапливаться в реке, что приведет к подъему ее уровня на несколько метров. Дальше неизбежны наводнения. Единственное, что может помочь в таких ситуациях, — это наличие дамбы.

Впрочем, ураган «Сиара» сделал одно доброе дело. Благодаря силе штормового ветра самолет British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона на 80 минут быстрее.