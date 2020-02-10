Ураган принес Boeing в Лондон на полтора часа раньше срока

Самолет British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время. Пассажирский Boeing 737-436 буквально принесло ураганом в британскую столицу. Меньше, чем за пять часов.

Лайнер развил скорость в 1328 километров в час, сообщил телеканал BBC News. Он прибыл в место назначения на 80 минут быстрее. Помог Boeing ураган Сиара.

В Лондоне самолет был через четыре часа и 56 минут после взлета из американского аэропорта. Сервис Flightradar24 отметил время как рекордно короткое. Самое быстрое до этого путешествие из Нью-Йорка в Лондон по воздуху заняло пять часов 13 минут.

Консультант и бывший пилот British Airways Алистер Розеншайн назвал достигнутую лайнером скорость феноменальной.

Отличились, подчеркнули в Flightradar24, еще два воздушных судна. Самолеты авиакомпании Virgin прилетели в Лондон за четыре часа 57 и 59 минут.

Был ли действительно побит существующий рекорд по времени путешествия из Нью-Йорка в Лондон, в материале утверждать не стали, сославшись на отсутствие полноценной базы по теме.

Ураган Сиара бушует на территории северной Европы и Великобритании с воскресенья, 9 февраля.