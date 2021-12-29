Чукотка стала самым пьющим регионом России. Это сигнал не людям, а правительству

Чукотка, Коми и Сахалинская область возглавили антирейтинг самых пьющих регионов. «Трезвая Россия» сделала такой вывод на основе смертности от употребления спиртного, преступности и количества контрафакта. Исправить ситуацию помогут действия властей и общественности, направленные на пропаганду здорового образа жизни и пресечение нелегального оборота алкоголя.

Чукотку, Сахалин и Коми признали самыми пьющими регионами. Согласно докладу, подготовленному «Трезвой Россией», на последних местах также расположились Ненецкий автономный округ и Кировская область.

Самыми непьющими регионами стали Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан. На первых местах оказались Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Доклад «Трезвой России» основан на данных о смертности от отравления, количества зависимых, случаев алкопсихоза и преступлений, совершенных в нетрезвом виде, а также по объему реализованного спиртного.

По словам лидера «Трезвой России», депутата Госдумы Султана Хамзаева, рейтинг регионов — это обоснованная и независимая оценка ситуации. Над его созданием работали журналисты, юристы, историки, экономисты и психологи.

Причины антирекордов

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Султан Хамзаев рассказал «360», каким образом составляется рейтинг трезвости регионов. По его словам, организация занимается этим семь лет и сегодня не существует аналогичных рейтингов в России.

Для подсчета берется статистика пяти ведомств: МВД, прокуратуры, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Росстата и Минздрава. Данные основаны на семи критериях, в которые входят смертность от потребления алкоголя, преступность, например ДТП и бытовые конфликты, и объем всего выпитого в регионе. Для расчетов также учитывают антиалкогольные программы по защите здоровья граждан и количество общего проданного алкоголя.

«Это дает возможность сделать более-менее живую картину того, что происходит с регионом. Наша уникальная составляющая „Трезвой России“ — мониторинг контрафакта. Мы проводим рейды контрафактного алкоголя и понимаем, в каком регионе его больше, а в каком меньше», — объяснил Хамзаев.

Цель доклада

Работа над рейтингом ведется семь месяцев, и по итогу 85 субъектов федерации получают свое место. По словам Хамзаева, доклад не несет задачи заклеймить регион. Это призыв к правительству уделять более адресное внимание проблемным субъектам.

«У нас есть карты, на которых регионы раскрашены в красные, желтые и зеленые цвета. Если посмотреть на Дальний Восток, Арктику, Сибирь, то они всегда желтые или багрово-красные. К этому надо внимательнее подходить. Я считаю, что правительство не должно в этих вопросах заниматься поиском средней температуры по больнице», — отметил Хамзаев.

Основная цель доклада — побудить общественность и чиновников эффективно работать. Султан Хамзаев заметил, что в идеале региональные и муниципальные власти должны сообща сокращать потребление алкоголя, то есть пропагандировать здоровый образ жизни, пресекать незаконный оборот. Но зачастую работа оказывается лишь формальной. По мнению депутата, в этом деле многое зависит от принципиальной позиции руководства региона.