Чукотка стала самым пьющим регионом России

Среди регионов РФ хуже всего ситуация с алкоголизмом обстоит на Чукотке, в Коми и Сахалинской области. Об этом известно из доклада, подготовленного «Трезвой Россией» по итогам 2021 года, написало РИА «Новости».

Чукотка, Коми и Сахалин стали лидерами антирейтинга самых пьющих регионов. На последних местах также расположились Ненецкий автономный округ и Кировская область.

Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Также самыми непьющими в стране стали Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Доклад основан на статистике смертности от отравления алкоголем, количества больных алкоголизмом, случаев алкопсихоза, количестве преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, а также по объему спиртного, реализованного в конкретном регионе.

Лидер «Трезвой России», депутат Госдумы Султан Хамзаев заверил, что рейтинг представляет собой научно обоснованную и независимую оценку ситуации. Над ним корпели различные специалисты, среди которых психологи, социологи, экономисты, историки, юристы, журналисты.

Нарколог Олег Стеценко ранее объяснил, чем пьянство отличается от алкоголизма.