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    16 апреля 2021, 17:01

    Чудо-водки не бывает. Похмелье — верный спутник веселого вечера

    Анастас Машковцев, Ольга Нижельская

    Ученые из Новосибирска заявили, что изобрели добавку из ягеля, которая начисто лишает водку похмельного синдрома. Пока не представлено доказательств, ученые склонны скептически относиться к новости. Но полезных свойств ягеля никто не отрицает.

    Ученые с блокнотом, две стопки водки и ягель

    В новосибирском Академгородке изобрели водку, не вызывающую похмельного синдрома. Открытие было сделано случайно: исследователи Оксана Афанасьева и Николай Баранов работали над созданием препарата на основе ягеля. Лекарство предназначалось для больных сахарным диабетом второй степени.

    Ученые добавляли олигосахариды, выделенные из ягеля, в разные жидкости, в том числе и в водку. Комментируя свое открытие Telegram-каналу Mash Siberia, Николай Баранов пояснил, что им удалось в два-три раза снизить токсическое действие алкоголя при полном сохранении эйфорического эффекта. Кроме того, в 20 раз снизился постинтоксикационный эффект и в шесть раз уменьшилась скорость формирования алкогольной зависимости.

    Николай Баранов подчеркнул, что наиболее интересным и перспективным для ученых является создание биоактивных добавок на основе ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. А вот использование открытия в производстве спиртного — дело будущего, требующее подготовки.

    Сомнения в чуде

    Химик — технолог пищевого производства Сергей Белков отнесся к новости очень скептически. В беседе с «360» эксперт отметил, что это заявление, растиражированное в СМИ, не имеет никакого отношения к науке. Причем это понятно уже по самой презентации новости и формулировкам авторов открытия.

    «Например, странные слова про „в шесть раз меньше, в три раза больше“, как они это измеряли, на ком и когда? Или они сами пробовали? Вчера сами напились водки обычной, а сегодня — водки с ягелям и ощутили, что у них в три раза меньше похмелье? Тогда это просто очень интересный эксперимент, смысла у которого нет», — сказал Сергей Белков.

    Эксперт пояснил, что если говорить о токсических эффектах алкоголя, включая похмелье, то они напрямую связаны с метаболизмом спирта, который содержится в данном случае в водке. Если введенная новосибирцами добавка дает организму метаболизировать водку, то алкоголь не будет усваиваться — и тогда похмелье только жестче.

    «Или наоборот — эта добавка позволяет метаболизировать намного быстрее? Но тогда зачем же они говорят, что сохраняется опьяняющий эффект? Вся речь этих ученых — взаимоисключающие абзацы. Нет никакой добавки, которая могла бы отменить похмелье на биохимическом уровне», — сказал химик.

    Просто бизнес

    Сергей Белков подтвердил, что возможно лишь сгладить неприятные ощущения. Но убрать все эти эффекты именно с точки зрения метаболизма технически очень маловероятно. Так что все рассуждения о беспохмельности можно назвать маркетингом.

    «У нас в ГОСТах нигде не написано про похмелье, только про состав и содержание вредных примесей. Если эта их биодобавка пройдет через технический регламент, а она, скорее всего, пройдет, поскольку у нас почему-то по умолчанию все натуральное сырье считается безвредным, то вполне могут выпустить некую водку», — предположил эксперт.

    Он выразил сомнение в том, что такой продукт будет действительно беспохмельным. Одновременно сохранить эффект опьянения и убрать похмелье не выйдет, и это не вопрос добавки чего-нибудь в водку. Но выпустить ягельный продукт никто не помешает.

    «Но даже если бы и смогли изобрести беспохмельную водку, она все равно будет такой же вредной и так же вызывать зависимость. Это такой же спирт, и он будет точно так же действовать. И никак эту биологию не побороть. И если мы говорим об алкоголизме как о болезни, то без разницы, в каком виде человек будет получать спирт», — подчеркнул Сергей Белков.

    Удивительный лишайник

    Полезную ценность ягеля оценили не только северные олени и новосибирские ученые. Давно известно, что бактерицидное свойство лишайников позволяет увеличивать сроки хранения, а также повышать пищевую ценность и качество хлебобулочных изделий. Кроме того, высушенный ягель очень долго хранится и не портится.

    Из ягеля варили кисели и студни, использовали как добавку к муке. Также лишайник используют в пищу в некоторых регионах Индии и Северной Америки, а в Японии ягель и вовсе считается деликатесом. На севере России ягель использовали при выпечке хлеба.

    Поморы на Белом море, а также норвежцы применяют ягель как корм для коров, свиней и овец. Лишайник, предварительно смоченный подсоленной водой, добавляют в сено или просто заваривают кипятком и дают скоту. Питательная ценность ягеля очень высока: один центнер заменяет три центнера картофеля.