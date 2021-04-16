Ученые из Новосибирска заявили, что изобрели добавку из ягеля, которая начисто лишает водку похмельного синдрома. Пока не представлено доказательств, ученые склонны скептически относиться к новости. Но полезных свойств ягеля никто не отрицает.

В новосибирском Академгородке изобрели водку, не вызывающую похмельного синдрома. Открытие было сделано случайно: исследователи Оксана Афанасьева и Николай Баранов работали над созданием препарата на основе ягеля. Лекарство предназначалось для больных сахарным диабетом второй степени.

Ученые добавляли олигосахариды, выделенные из ягеля, в разные жидкости, в том числе и в водку. Комментируя свое открытие Telegram-каналу Mash Siberia, Николай Баранов пояснил, что им удалось в два-три раза снизить токсическое действие алкоголя при полном сохранении эйфорического эффекта. Кроме того, в 20 раз снизился постинтоксикационный эффект и в шесть раз уменьшилась скорость формирования алкогольной зависимости.

Николай Баранов подчеркнул, что наиболее интересным и перспективным для ученых является создание биоактивных добавок на основе ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. А вот использование открытия в производстве спиртного — дело будущего, требующее подготовки.

Сомнения в чуде

Химик — технолог пищевого производства Сергей Белков отнесся к новости очень скептически. В беседе с «360» эксперт отметил, что это заявление, растиражированное в СМИ, не имеет никакого отношения к науке. Причем это понятно уже по самой презентации новости и формулировкам авторов открытия.

«Например, странные слова про „в шесть раз меньше, в три раза больше“, как они это измеряли, на ком и когда? Или они сами пробовали? Вчера сами напились водки обычной, а сегодня — водки с ягелям и ощутили, что у них в три раза меньше похмелье? Тогда это просто очень интересный эксперимент, смысла у которого нет», — сказал Сергей Белков.

Эксперт пояснил, что если говорить о токсических эффектах алкоголя, включая похмелье, то они напрямую связаны с метаболизмом спирта, который содержится в данном случае в водке. Если введенная новосибирцами добавка дает организму метаболизировать водку, то алкоголь не будет усваиваться — и тогда похмелье только жестче.

«Или наоборот — эта добавка позволяет метаболизировать намного быстрее? Но тогда зачем же они говорят, что сохраняется опьяняющий эффект? Вся речь этих ученых — взаимоисключающие абзацы. Нет никакой добавки, которая могла бы отменить похмелье на биохимическом уровне», — сказал химик.

Просто бизнес

Сергей Белков подтвердил, что возможно лишь сгладить неприятные ощущения. Но убрать все эти эффекты именно с точки зрения метаболизма технически очень маловероятно. Так что все рассуждения о беспохмельности можно назвать маркетингом.

«У нас в ГОСТах нигде не написано про похмелье, только про состав и содержание вредных примесей. Если эта их биодобавка пройдет через технический регламент, а она, скорее всего, пройдет, поскольку у нас почему-то по умолчанию все натуральное сырье считается безвредным, то вполне могут выпустить некую водку», — предположил эксперт.

Он выразил сомнение в том, что такой продукт будет действительно беспохмельным. Одновременно сохранить эффект опьянения и убрать похмелье не выйдет, и это не вопрос добавки чего-нибудь в водку. Но выпустить ягельный продукт никто не помешает.

«Но даже если бы и смогли изобрести беспохмельную водку, она все равно будет такой же вредной и так же вызывать зависимость. Это такой же спирт, и он будет точно так же действовать. И никак эту биологию не побороть. И если мы говорим об алкоголизме как о болезни, то без разницы, в каком виде человек будет получать спирт», — подчеркнул Сергей Белков.

Удивительный лишайник

Полезную ценность ягеля оценили не только северные олени и новосибирские ученые. Давно известно, что бактерицидное свойство лишайников позволяет увеличивать сроки хранения, а также повышать пищевую ценность и качество хлебобулочных изделий. Кроме того, высушенный ягель очень долго хранится и не портится.

Из ягеля варили кисели и студни, использовали как добавку к муке. Также лишайник используют в пищу в некоторых регионах Индии и Северной Америки, а в Японии ягель и вовсе считается деликатесом. На севере России ягель использовали при выпечке хлеба.

Поморы на Белом море, а также норвежцы применяют ягель как корм для коров, свиней и овец. Лишайник, предварительно смоченный подсоленной водой, добавляют в сено или просто заваривают кипятком и дают скоту. Питательная ценность ягеля очень высока: один центнер заменяет три центнера картофеля.