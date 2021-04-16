Российские ученые создали беспохмельную водку

Специалисты Академгородка в Новосибирске Оксана Афанасьева и Николай Баранов случайно изобрели водку, не вызывающую похмельного синдрома. Изначально они собирались сделать препарат для людей, которые больны сахарным диабетом второй степени.

Ученые делали лекарство на основе лишайника ягеля. Это растение, которое обладает свойством выводить токсины из организма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Баранов и Афанасьева добавляли олигосахариды, выделенные из ягеля, в разные жидкости. В частности, в водку. В итоге напиток остался крепким, но лишился вредных свойств. Его постинтоксикационный эффект снизился в 20 раз. В два-три раз снизилось токсическое действие алкоголя. Кроме того, в шесть раз удалось уменьшить скорость образования алкогольной зависимости.

Исследователи теперь намерены сосредоточиться на изучении свойств ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Производство же такой водки они назвали «делом будущего».

«Для этого надо соответственным образом подготовиться, чтобы это можно было воплощать в реальную жизнь», — заявили ученые.

Врач-сексолог ранее рассказал о влиянии алкоголя на здоровье мужчины. По его словам, представителям мужского пола лучше избегать чрезмерного употребления пива.