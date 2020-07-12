Сергий Радонежский повлиял на веру и историю. Как он сочетал аскетику и участие в судьбе родной земли

Верующие 18 июля будут отмечать день памяти преподобного Сергия Радонежского. Человека, которому удалось изменить не только русскую Церковь, но и даже саму историю. Его образ можно найти в любом храме, а среди православных Сергий Радонежский пользуется особым почитанием. Как именно святой смог повлиять на веру и культуру — в материале «360».

Каждый год, 18 июля, сотни паломников собираются в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. В эту дату храм становится главным местом торжеств, так как там хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Обрели святые мощи более 700 лет назад. В летописях отмечается, что их нашли нетленными спустя несколько десятилетий.

Именно день обретения мощей и празднуют верующие в эту дату. Торжество для них является очень большим и значимым. Сергия Радонежского особенно почитали на Руси. Еще в XIV веке он основал Троице-Сергиеву лавру, которая тогда называлась Троицким монастырем. Теперь же здесь звучат песнопения и проводятся литургии.

Сергий Радонежский, несомненно, был самой яркой фигурой XIV века на Руси. Более того, XIV век — это век Сергия, прорыв духовной жизни на Руси на новую высоту Виктор Топоров филолог, литературный критик и публицист.

Варфоломей

Однозначного мнения о точной дате рождения Сергия Радонежского нет. Числа и месяцы называются разные, но известно, что будущий святой родился в 1314 году. Преподобного в миру звали Варфоломеем. Он был средним сыном боярина Кирилла, который служил князьям ростовским.

Отец Варфоломея хотел, чтобы Ростовское княжество было независимым. За это его часто притесняли московские власти. В итоге семья оставила родной дом и переехала в Радонеж. Согласно преданиям, Варфоломею в детстве не давалась учеба. Но потом ему явился старец и дела наладились. Этот момент изобразил художник Михаил Нестеров.

Михаил Нестеров. «Видение отроку Варфоломею». Источник фото: wikipedia.org

В подростковом возрасте Варфоломей уже отличался особой набожностью. Он соблюдал строгий пост и молился. После смерти родителей юноша постригся в монахи и уговорил старшего брата построить небольшую деревянную церковь. Позже дороги братьев разошлись, а Варфоломей стал осваивать монашескую жизнь. К будущему святому начали стекаться последователи. Есть даже легенда, что понаблюдать за его молитвой приходили медведи.

До Сергия Радонежского монастырей, которые существуют в нашем понимании, на Руси практически не было. Именно он показал пример монашеского образа жизни. Кроме того, он всю жизнь трудился и все делал сам. То же самое он требовал от других монахов.

Преподобный Сергий тонко чувствовал, что начинать всегда надо с себя, с обретения каких-то внутренних качеств. Это было особенно важно именно в XIV веке, потому что тогда главная опасность, которая грозила всему русскому народу, заключалась в том, что после татаро-монгольского ига люди были духовно надломлены Георгий Кочетков священник, ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института.

Как отметил Кочетков, из-за ига люди на Руси были не столько угнетены с экономической или политической точки зрения, сколько были порабощены в духовном плане. Сергию Радонежскому удалось не только вернуть людям веру, но и повернуть ход истории.

Собиратель Русской земли

Долгие годы Русь терзало татаро-монгольское иго. Но в 1380 году Дмитрий Донской разгромил золотоордынского правителя Мамая в Куликовской битве. Победа позволила утвердить авторитет Русского государства.

Сейчас об этом историческом событии знает каждый школьник. А ведь благословил Донского на битву не кто иной, как Сергий Радонежский. Знаменательная встреча состоялась за три недели до сражения — 18 августа 1380 года. Некоторые историки считают, что без нее битвы и не было бы. При этом некоторые сомневаются, что встреча действительно была. Но никто не станет спорить, что святой стал вдохновителем для единства людей.

«Тьма татарского ига, нашествия, все было непросто. И вот маленькую свечу объединения русского народа зажег Сергий. Маленький старец, который был по жизни простец, скромняга, труженик, молитвенник и еще миротворец. Он мирил всех князей, бояр, мирян. Вот эта личность меня всегда завораживает», — признавался заслуженный художник России Юрий Люкшин.

Радонежский очень много сделал для примирения конфликтующих русских княжеств и освобождения Руси от ига. Как писал Василий Ключевский, когда народ слышит имя Сергия, он вспоминает свое нравственное возрождение, из-за которого стало возможно возродить и политику.

Уйдя из мира, не ушел от проблем

Религиовед Денис Батарчук отметил, что особенность Сергия Радонежского в том, что он является не только духовным наставником, но и авторитетом для людей, которые думают о государственности.

«Вот это его участие в каких-то таких околополитических делах тоже рассматривается и превозносится, и делается на этом акцент. Так что для России он такой образ как раз и печальника, молитвенника, аскета. И в тоже время человека, который не отстранялся от государственных дел», — пояснил эксперт.

В качестве примера он как раз привел благословения на битвы и различные настояния Сергия. Все это расценивается как образ созидателя еще и российской государственности. По словам Батарчука, Радонежский для большинства людей не в чистом виде церковный человек. Поэтому по его поводу писано столько исследований.

Он такой человек, который действительно соединил в себе аскетику молитвенности и в то же время активное участие в судьбах родной земли. Поэтому он настолько популярен, поэтому только ленивый постоянно не приводит его в пример Денис Батарчук религиовед.

Специалист подчеркнул, что преподобный Сергий Радонежский вел аскетичный образ жизни. При этом он, «уйдя из мира, не ушел от проблем этого мира». К его мощам до сих пор ездят в Троице-Сергиеву лавру и молятся верующие.

Как отмечал председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, Сергий был человеком, который, сделав очень многое в себе, смог очень многое изменить вокруг.