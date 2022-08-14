Через две недели по всей стране прозвенят первые школьные звонки. В новый учебный год и загадочную школьную жизнь ступят тысячи вчерашних детсадовцев. «360» выяснил, как правильно подготовить ребенка к 1 сентября и что нужно сделать для мягкой адаптации к новому графику.

Научить следить за собой

Многие родители считают, что будущие первоклашки еще до похода в школу должны свободно читать и складывать в уме. Бытовые навыки оказались гораздо важнее, отметил сайт kp.ru.

Ребенка важно приучить к самостоятельности. Ответственный школьник должен без лишних напоминаний мыть руки и причесываться, уметь собирать портфель и складывать школьную одежду — обычно это спортивные вещи и сменная обувь.

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Но этого мало. Специалисты посоветовали родителям будущих первоклашек научить их пользоваться общественным туалетом. В школе детей не будут водить в уборную, поэтому важно заранее показать ребенку, как работают сантехнические штуки. Важно научить дошкольников самостоятельно одеваться и раздеваться — это сэкономит время родителей перед походом в школу и после окончания уроков.

Научить общаться и рассказать о себе

Не менее важными назвали и коммуникативные навыки ребенка. Педагог Нина Мушта рассказала изданию «Газета.ru», что дошкольники должны знать ответы на простые вопросы о себе и своей семье — например, фамилию, имя и отчество родителей, адрес места жительства и телефоны.

По мнению учительницы, ребенок должен и уметь рассказать о себе. Если будущий первоклассник сможет объяснить, чем он увлекается и что ему нравится, то наверняка вскоре найдет товарищей.

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Первоклассника надо мотивировать

При переходе из детского сада ребенка важно подстроить под новый график и правильно мотивировать его, рассказал «360» психолог, доктор наук Андрей Зберовский. По его мнению, график после детского сада меняется несильно — дети по-прежнему просыпаются рано. А вот чтобы они с удовольствием вставали именно в школу, где у них еще нет знакомых, их нужно заинтересовать.

Если мы говорим о ребенке-первокласснике, то главная мотивация — „ты стал взрослым“. У ребенка всегда есть желание быть взрослее. Надо подчеркнуть это Андрей Зберовский профессор.

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По словам Зберовского, большинство детей идут в школы в тех же районах, где посещали детский сад. Поэтому велика вероятность, что за школьной партой могут оказаться вчерашние детсадовские друзья.

Дать ребенку повод для гордости

Зберовский напомнил, что все дети любят хвастаться — кто-то пеналом, кто-то тетрадями и другими школьными принадлежностями. Дошкольников важно брать с собой в канцелярские магазины, чтобы они сами выбирали аксессуары для учебы.

Еще один важный момент, который хорошо работает с детьми первых четырех классов, — это личное участие ребенка в подготовке к школе. Чтобы всякие линейки, тетради, резинки и портфели покупали с учетом его пожеланий. <…> Это дает ощущение гордости — все гордятся тем, какие у них ручки, папки и пеналы. Детей от этого прет, что называется Андрей Зберовский профессор.

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Не менее важной остается и школьная форма. Одежду нужно выбирать с учетом пожеланий ребенка, напомнил Зберовский. По его словам, будущему школьнику должно быть в ней удобно, дети должны нравиться сами себе.

Привести личный пример

Психолог и автор книг дал еще несколько полезных советов для подготовки детей к школе. По словам Зберовского, перед новым учебным годом важно постепенно формировать график отдыха — дети должны раньше ложиться спать, чтобы просыпаться вовремя.

Нужно засыпать дома раньше, желательно всей семьей, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем. Вставать тоже раньше Андрей Зберовский психолог.

Если речь идет не о первокласснике, то у ребенка наверняка есть школьные друзья. Перед 1 сентября нужно возобновить контакты с ними — тогда дети будут с особенным желанием ждать встречи с товарищами в школьных стенах.

Можно рассказывать о своем положительном опыте в школе, интересные школьные истории из родительской практики, чтобы замотивировать ребенка Андрей Зберовский психолог.

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Специалист добавил: перед школой можно позаниматься с детьми по разным предметам. За хорошее выполнение — обязательно хвалить. Это также добавит мотивации перед школой. К тому же важно создать преставление о том, что хорошая учеба позволит получить хорошую профессию, а уже она — поможет осуществить детские мечты.

В Одинцовском городском округе провели акцию «Социальный рюкзак». Детям из малообеспеченных семей подарили школьные принадлежности.