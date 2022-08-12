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    12 августа 2022, 20:24

    Школьные принадлежности подарили малообеспеченным детям из Одинцова

    Ирэна Вороник

    Акция «Социальный рюкзак» началась в Одинцовском округе. Например, семилетняя Вика через пару недель впервые сядет за парту. С прошлого года девочка ходила на подготовительные занятия. Сейчас же вся семья готовит ребенка в школу. Вместе с мамой уже читают и пишут буквы и цифры. Не достает ученице только верного спутника на лямках. Но ситуацию исправил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Школьные принадлежности подарили малообеспеченным детям из Одинцова

    Подарок лично от губернатора вручил девочке глава округа Андрей Иванов. Внутри есть все: от ручек и карандашей до пенала и тетрадей. Запасов хватит, как минимум, на одну учебную четверть.

    «Мы все через это проходили, и папа, и мама, и Эрика — все учились в школе, поэтому ничего не бойся, грызи гранит науки, как говорят, ты точно в школе приобретешь новых друзей, познакомишься со многими, будут интересные занятия, интересные кружки, и музыка, и рисование, и физкультура, все, что ты любишь», — рассказал Андрей Иванов.

    Такая поддержка сэкономит семейный бюджет. Школьные ранцы и дальше будут вручать детям из малообеспеченных семей. Услуга проактивная, никаких документов собирать и подавать не нужно, помощь сформировывается автоматически. До начала учебного года 144 первоклассника получат свой презент от губернатора. Так что в школу ребята пойдут со стильным портфелем.