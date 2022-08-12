Школьные принадлежности подарили малообеспеченным детям из Одинцова

Акция «Социальный рюкзак» началась в Одинцовском округе. Например, семилетняя Вика через пару недель впервые сядет за парту. С прошлого года девочка ходила на подготовительные занятия. Сейчас же вся семья готовит ребенка в школу. Вместе с мамой уже читают и пишут буквы и цифры. Не достает ученице только верного спутника на лямках. Но ситуацию исправил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подарок лично от губернатора вручил девочке глава округа Андрей Иванов. Внутри есть все: от ручек и карандашей до пенала и тетрадей. Запасов хватит, как минимум, на одну учебную четверть.

«Мы все через это проходили, и папа, и мама, и Эрика — все учились в школе, поэтому ничего не бойся, грызи гранит науки, как говорят, ты точно в школе приобретешь новых друзей, познакомишься со многими, будут интересные занятия, интересные кружки, и музыка, и рисование, и физкультура, все, что ты любишь», — рассказал Андрей Иванов.

Такая поддержка сэкономит семейный бюджет. Школьные ранцы и дальше будут вручать детям из малообеспеченных семей. Услуга проактивная, никаких документов собирать и подавать не нужно, помощь сформировывается автоматически. До начала учебного года 144 первоклассника получат свой презент от губернатора. Так что в школу ребята пойдут со стильным портфелем.