«Мособлгаз» объяснил, как вернуть деньги заключившим договор о газификации до 1 января

Жители Московской области, которые заключили договор на газификацию до объявления о программе бесплатной подводки газа к участкам и уже внесли какие-то средства, имеют возможность вернуть свои деньги. Об этом сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Отправной точкой для старта программы социальной газификации стало 21 апреля, когда президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию впервые озвучил предложение о бесплатной подводке газа к участкам. И если житель к тому моменту уже заключил договор с «Мособлгазом» и до 21 апреля внес какие-то средства, то сейчас он может подать заявку на участке в программе.

«Соответственно, если какие-то средства „Мособлгаз“ уже потратил на проектирование, он не вернет. Но те средства, которые не потрачены, вернутся жителю», — сказал Баранов.

Если житель подал заявку после 21 апреля, то «Мособлгаз» в полном объеме вернет деньги за подводку газа к границам участка.

Баранов также рассказал, можно ли бесплатно подвести газ к участку, если дом будет достроен только после 2022 года.