«Чистая вода» придет в каждый дом Подмосковья. Кратко о самом важном

С каждым годом все больше жителей Подмосковья получают только чистую воду. К 2025 году модернизируют более 100 водозаборных узлов. В нынешнем году в рамках программы «Чистая вода» объекты водоснабжения запустят в пяти округах. Специалисты тщательно проверяют ее качество и всегда готовы повторить анализы. А вот вода из нелегальных скважин может быть смертельно опасна.

Города Подмосковья с «Чистой водой»

В Московской области к 2025 году введут в эксплуатацию более 100 объектов водоснабжения. В рамках губернаторского проекта «Чистая вода» будет построено и модернизировано более 100 водозаборных узлов и станций очистки. Позитивные изменения коснутся более полумиллиона жителей региона.

За последние несколько лет качество воды уже улучшили для жителей 48 округов Подмосковья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям в январе объявил, что в 2022 году в области построят еще 30 объектов водоснабжения.

Наши зеленые зоны — Дзержинский, Балашиха, Одинцово, Дмитров. В 2021 году у нас получилось улучшить там качество воды. В этом году — Лотошино, Можайск, Пушкино, Солнечногорск, Талдом. Мы 30 объектов водоснабжения построим в этом году Андрей Воробьев.

Сегодня Московская область стабильно занимает высокие места среди субъектов Центрального федерального округа по уровню обеспечения жителей чистой питьевой водой. Программа «Чистая вода» стартовала в Московской области в 2014 году. Ее основная цель — обеспечить жителей Подмосковья качественной питьевой водой.

ВЗУ в Ленинском округе отремонтировали

После завершения реконструкции на водозаборном узле поселке Петровское Ленинского городского округа чистая питьевая вода придет в дома около полутора тысяч жителей. Старый ВЗУ был построен еще в 1958 году и обслуживал территорию бывшей воинской части, сообщил сайт местной администрации.

Реконструкцию провели по уникальной технологии без приостановки водоснабжения. Специалисты пробурили новую скважину и полностью заменили все технологическое оборудование. Последними провели пусконаладочные работы. Теперь объем воды, который проходит через водозаборный узел, увеличился в четыре раза.

Все это позволит обеспечить чистой и качественной питьевой водой не только жилой фонд поселка, но и социальные объекты, а также даст возможность подключить и будущие постройки. После модернизации степень очистки воды соответствует самым высоким стандартам. На очереди строительство ВЗУ в деревне Дроздово и реконструкция в деревне Орлово.

За чистотой воды следят специалисты

Качество питьевой воды контролируют непосредственно на водозаборных узлах перед подачей в распределительную сеть, а также в местах отбора на распределительной сети. Количество точек отбора воды и интервал проверок зависят от численности населения, которое обеспечивается питьевой водой.

Специалисты ресурсоснабжающих организаций и Роспотребнадзора проводят плановые и внеплановые проверки, во время которых берут пробы воды и проверяют их в специальных лабораториях. Жильцы домов могут самостоятельно взять пробы совместно с управляющей компанией. Если есть претензии по поводу качества воды, жалобы можно адресовать водоканалу: позвонить по номеру горячей линии и сообщить претензию оператору.

Также можно подать жалобу в организацию, которая несет ответственность за водоснабжение дома. Или обратиться в Роспотребнадзор и попросить назначить проверку качества воды. По результатам проверки будет вынесен акт. Если нарушения будут найдены, ведомство потребует незамедлительно устранить причины ухудшения качества воды.

Мифы о загрязнении водопроводной воды

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360», что сегодня вода, поступающая из централизованных источников, вполне нормального качества и пригодна для питья. При этом эксперт заметил, что некоторые опыты, которые рекомендуют для определения чистоты воды, не дают реальной картины.

«В интернете любят показывать: вот вода без фильтра, вот вода с фильтром, посмотрите, как по-разному выглядит чай. В первом случае он мутноватый, во втором — прозрачный. На самом деле это связано с содержанием солей, которые опасности для человека не представляют», — пояснил Илья Рыбальченко.

В отличие от США, водопроводную воду в России не фторируют. Зато она непременно хлорируется — это основной способ борьбы с патогенными микроорганизмами, которые могут вызывать массовые заболевания, например холеру. Зачастую ответственность за ржавую или тухлую воду несет управляющая компания, которая не следит за состоянием труб в доме, рассказало РИА «Новости».

Открытые источники воды уязвимы

Эколог напомнил, что тема очистки воды сегодня стоит как никогда остро. Ее качество с каждым годом оставляет желать лучшего. Уже сегодня в мире два миллиарда человек живут без доступа к питьевой воде. И их число растет: по прогнозам, в ближайшее десятилетие эта цифра увеличится до трех миллиардов.

В отличие от Лондона и Парижа, где водоснабжение городов и окрестностей питается от подземных источников, жители Москвы и ближайшего к ней Подмосковья пьют воду из открытых источников. Илья Рыбальченко отметил, что они крайне уязвимы, учитывая загрязнение и сельское хозяйство.

«Для многих это является сюрпризом, но птичий помет или отходы жизнедеятельности животноводческих ферм являются очень опасными загрязнителями, практически токсикантами, с которыми нужно работать. То же касается и различных очистных стоков промышленных предприятий, полей аэрации, фильтрата из стоков с полигонов и различных свалок», — сказал Илья Рыбальченко.

Он отметил, что развитие подземных источников региона крайне ограничено, потому что уже сегодня вокруг Москвы депрессионная воронка. Она распространяется более чем на 100 километров от границы столицы. Поэтому уже можно наблюдать образование карстовых воздушных полостей под землей.

Нелегальные скважины воды опасны

Илья Рыбальченко отметил, что если вода из централизованных источников вполне пригодна для питья, этого совершенно нельзя сказать о той, которую добывают из различных скважин и колодцев. У многих людей уже сложился стереотип: вода из деревенского колодца, как правило, очень чистая.

«Наша земля представляет из себя, грубо говоря, последовательность: песок, глина, камни. Глина — это водоупор. Грязная вода, различный смыв с полей, проникая в землю, рано или поздно упирается в глину и глубже не проникает. То есть ниже гарантированно будет чистая вода», — рассказал эколог.

Когда приходят люди и начинают бурить скважины, они получают переток: та вода, которая была выше водоупора, устремляется под действием силы тяжести вниз. Получается огромный отравленный пласт. Конечно, такие скважины нужно проверять, лицензировать, на них нужно получать паспорт.

«Но, к сожалению, объем криминального бурения в Подмосковье очень велик. Достаточно погуглить бурильщиков, позвонить первому десятку — и выяснится, что никто из них не работает через систему лицензирования», — сказал Илья Рыбальченко.