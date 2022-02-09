Более 100 систем водоснабжения Подмосковья улучшат к 2025 году

Свыше 100 объектов водоснабжения дополнительно введут в Подмосковье уже к 2025 году. Изменения коснутся более полумиллиона жителей. Об этом рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

За три года в Подмосковье построят и модернизируют более 100 водозаборных узлов и станций очистки. Работу выполнят по губернаторскому проекту «Чистая вода».

В этом году качественная и чистая вода придет в дома еще более 77 тысяч жителей Евгений Хромушин.

Он напомнил, что в своем ежегодном обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил большое внимание качеству питьевой воды.

Министерство ЖКХ уже составило план работ на 2022 год. В основном изменения коснутся пяти округов: Солнечногорска, Лотошина, Можайска, Пушкино и Талдома.

За последние несколько лет качество воды улучшили более чем для двух миллионов жителей. Это коснулось 48 округов Подмосковья.

Сегодня Московская область стабильно занимает пятое место из 18 субъектов Центрального федерального округа по уровню обеспечения жителей чистой питьевой водой.