О новой разработке своей компании предприниматель рассказал в подкасте Джо Рогана. Он подчеркнул, что технология уже прошла успешные испытания на обезьяне и мыши, в скором времени ее начнут тестировать на людях.

Устройство станут устанавливать под кости черепа пациента. Там с помощью электродов оно будет соединяться с мозгом, благодаря чему сможет частично выполнять его функции. Разработкой ультратонких электродов, которые имплантируются прямо в мозг для стимуляции нейронов, компания Neuralink занимается уже четыре года.

По размерам чип не больше почтовой марки. Маск подчеркнул, что после заживления никто не сможет догадаться, что в мозгу человека установлено устройство. Несмотря на размеры, чип станет настоящим прорывом в лечении пациентов с различными болезнями, против которых бессильна современная медицина. Устройство сможет взаимодействовать с любым участком мозга, благодаря чему позволит восстановить утраченные слух, зрение или подвижность конечностей.

Технология поможет излечить множество заболеваний. Например, можно будет исправить последствия инсульта, из-за которого был утрачен контроль над мышцами. Neuralink сможет помочь восстановить память при болезни Альцгеймера Илон Маск.

Чип станет реальностью — но не сейчас

Илья Чех — генеральный директор компании «Моторика», которая занимается разработкой технологий на стыке медицины и робототехники, — рассказал «360», что в современном мире таких чипов пока не существует.

«Я вам могу точно сказать, что и в мире таких имплантов еще нет. Эти разработки на самых начальных стадиях находятся. В мире в целом таких технологий практически нет, чтобы можно было называть их какими-то прямо готовыми решениями. Такими, чтобы можно было взять чип, человеку поставить, и он будет этим пользоваться — будь то слух, будь то зрение или движения», — пояснил специалист.

Он уверен, что Илон Маск не сможет представить эту технологию до конца года. Несмотря на то, что Neuralink является одним из лидеров в этом направлении, на завершение всех разработок устройства им понадобится не менее трех-четырех лет. Только за этот срок можно решить все вопросы и подготовить чип к полноценному использованию.

Илья Чех подчеркнул, что в России о разработке таких чипов даже речи не идет.

И вряд ли это будет, честно говоря. У нас есть, скажем так, люди, инженеры, проектная группа, которые могут это разрабатывать. На это нужно безумное количество денег, как и на любые инвазивные исследования Илья Чех.

Чтобы заняться такими исследованиями, нужно получить гранд или найти спонсора, который профинансирует работу из личного капитала. Чех уверен, что в России получить деньги таким способом невозможно.

«Это должна быть прямая целевая программа, которая будет на уровне оборонки финансировать такие исследования. В России, к сожалению, такого капитала не существует, который одобрят и, самое главное, захотят в такие технологии вкладывать», — пояснил генеральный директор компании «Моторика».

Чипирование — помощь или опасность?

На сегодняшний день вживлять чипы в мозг, безусловно, опасно. Именно по этой причине такая технология пока так слабо развита в мире.

В основном — потому что существует очень большое число осложнений. Невозможно интегрировать такой чип на длительное время, особенно в мозг. Можно, к примеру, вшить в руку на несколько лет, и человек будет себя хорошо чувствовать. Но все, что касается мозговых имплантов, это полгода-год, максимум два года Илья Чех.

При этом чип придется постоянно обслуживать и менять, потому что со временем он теряет электроды, с помощью которых присоединяется к мозгу. Чтоб он продолжал выполнять свои функции, электроды нужно периодически обновлять.

«Поэтому, пока не будут придуманы полностью совместимые с биологическим материалом человека чипы, на длительный срок невозможно будет использовать такие импланты», — заключил разработчик.

Неизбежное будущее

Илон Маск рассказал, что к финальной версии чипа можно будет подключиться с помощью Bluetooth. Это позволит парализованным людям управлять компьютером, смартфоном или собственными протезами. А через 5–10 лет импланты усовершенствуют настолько, что они дадут людям возможность общаться друг с другом с помощью телепатии.

Илья Чех уверен — это не фантастика, а неизбежное будущее.

«Любой интерфейс, который мы сейчас используем, будь то мышки, пульты управления или что-то еще, в конечном итоге эволюционирует в нейроинтерфейсельность полную. И все наше взаимодействие с цифровым миром, с гаджетами будет проходить путем какой-то прямой нейросвязи, через такие импланты. Вполне возможно, что будет в конечном итоге реально реализовано общение между людьми — обмен мыслями, телепатия. Технически и концептуально это возможно — условно, на уровне физики, химии и процессов, которые в мозгу происходят», — подчеркнул собеседник.