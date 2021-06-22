В России планируют разработать массовую программу нейроинтерфейсов по вживлению чипов в мозг человека. Такие технологии позволят создавать аватары людей для управления транспортом и техникой, реабилитироваться после инсультов и инфарктов и многое другое.

В СМИ появилась информация о запуске в России новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы», в ходе которой будут развивать технологию нейроинтерфейсов «мозг — компьютер». Она должна позволить в будущем вживлять в человека специальный чип для прямой передачи данных с внешних носителей и считывания сигналов мозга.

В Министерстве образования и науки якобы уточнили, что пока проект находится в стадии начальной проработки, из бюджета за следующие восемь лет для развития программы выделят 54 миллиарда рублей. Сумма не рекордная — за рубежом на развитие нейроинтерфейсов тратят в разы больше.

Однако 22 июня Минобрнауки РФ опровергло информацию о финансировании программы по чипированию. Ее рассматривали, но еще в 2020 году признали нецелесообразной, написал ТАСС.

«Мозг — компьютер»

По данным издания «Коммерсант», авторы проекта считают необходимым вкладываться в научную базу интерфейсов «человек — техника», которые позволят управлять системами по принципу аватара. Благодаря такой технологии человек сможет безопасно работать в труднодоступных местах, например, с высокой радиацией или в космосе.

Другим направлением развития нейроинтерфейсов назвали технологии, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

Директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов объяснил «360», что нейроинтерфейс — это технология, которая позволяет преобразовывать сигналы мозга в команды управления чем-либо.

Это нужно, чтобы понимать, о чем думает человек, в каком состоянии находится его головной мозг. То есть первая задача — это прием информации от мозга. Вторая задача — это передать в человеческий мозг какую-то полезную информацию Денис Кулешов.

Разработки в этой области во всем мире идут не первый год, поэтому уже сегодня технологии, по словам эксперта, умеют распознавать несколько мыслей, а от компьютера к мозгу можно передавать зрительные образы или тактильные ощущения, не задействуя соответствующие органы чувств. Таким образом, например, незрячий человек может увидеть силуэты и очертания окружающих его предметов.

Технологии на службе

По мнению Дениса Кулешова, пока основными сферами применения нейроинтерфейсов остаются медицинская диагностика и реабилитация. Например, знакомая многим процедура получения электроэнцефалограммы, которую необходимо пройти для получения водительских прав, относится к неинвазивным нейроинтерфейсам — тем, которые не внедряют в организм человека.

Существует и другая программа, которая позволяет с помощью электродов снаружи головы считывать сигналы мозга и набирать на компьютере текст без использования голоса, клавиатуры или чего бы то ни было еще. Такие технологии могут существенно облегчить жизнь людям с инвалидностью или столкнувшимся с серьезными последствиями каких-либо заболеваний.

Интерфейсы «мозг — компьютер» помогают мозгу быстрее и активнее перестраивать нейронные связи внутри себя, тем самым вместо пораженных очагов начинают задействоваться те зоны мозга, которые находятся рядом Денис Кулешов.

«После инсульта человек может иметь проблемы с речью, с подвижностью конечностей, а с помощью реабилитационных тренажеров с использованием механизма связи мозг может гораздо быстрее другие свои центры активировать, которые помогут ему уже самому какие-то вопросы решать», — объяснил Кулешов.

Эксперт добавил, что сегодня такие технологии активно используются для лечения и болезни Паркинсона, и болевых синдромов. В будущем же, уверен Кулешов, наука дойдет до того, что сможет, например, транслировать изображение с экрана сразу в область коры головного мозга, отвечающую за зрение.

«То есть графический интерфейс будет появляться прямо в голове у человека. Сейчас данные технологии находятся на той стадии, где они либо спасают жизнь, либо облегчают состояние людям, у которых есть серьезные нарушения здоровья. Это та технология, о которой мечтают люди с нарушениями здоровья», — заключил он.

Обезьяна-первопроходец

В России, по словам экспертов, уже есть наработки в области нейроинтерфейсов, но эта область серьезно недофинансирована. За рубежом же ситуация обстоит иначе. Если в России финансирование таких технологий ограничилось 0,6 миллиарда долларов, то в США на это направление тратят порядка шести миллиардов, а в Китае — около трех миллиардов.

Наибольших успехов в разработке нейроинтерфейсов, которые вживляются в мозг, пока добился Илон Маск с его проектом Neuralink. Этой весной изобретатель показал широкой публике макаку, в мозг которой вживили нейронный чип. Благодаря ему животное смогло играть в компьютерную игру силой мысли, не дотрагиваясь до джойстика руками. Сначала она управляла игрой с помощью специальной ручки, это показано в первой части видео. Во второй джойстик уже отсутствует, но обезьяна продолжает играть.

Причем аналогичный опыт с обезьяной, силой мысли играющей в видеоигры, еще в 2000 году успешно провели бразильские ученые, сообщило издание JNeurosci.

В 2006 году ученые из Cyberkinetics Neurotechnology Systems Inc опубликовали результаты исследования, в котором доказали, что человек с парализованными конечностями может передвигать курсор на экране компьютера силой мысли — с помощью их нейроинтерфейса. Систему назвали BrainGatе, она работала за счет вживленного в мозг человека чипа, который считывал сигналы. Разработчики надеялись, что в будущем эта технология позволит управлять протезами и инвалидными креслами, говорится на сайте Brown University.

В 2015 году аналогичная разработка показала, что вживленные чипы способны помогать парализованному по пояс человеку снова ходить, сообщил журнал Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. А в 2021 году группа калифорнийских ученых успешно испытала нейропротез, который на 30% улучшает память человека.