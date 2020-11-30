Чиновников наказывают за нарушение масочного режима. Но обходится без штрафов

Губернатор Новосибирской области обратил внимание на то, что его чиновники игнорируют масочный режим, введенный в России повсеместно. Помимо выговора, он обещал лишить подчиненных части премии. Подобные случаи, когда государственные служащие пренебрегают масками, встречаются часто. Нерадивых сотрудников грозятся уволить, но чем истории заканчиваются, россиянам не рассказывают.

С конца октября на территории всей России действует обязательный масочный режим, который должен остановить распространение коронавируса. За его нарушение россиян уже штрафуют. В некоторых регионах есть свои законодательные акты, по которым штраф составляет до пяти тысяч рублей, а в федеральном Кодексе об административных нарушениях предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

В Новосибирской области 24 ноября прошла церемония награждения премии «Короли изящных искусств», в которой участвовали десятки деятелей культуры и искусства, в том числе и местный министр культуры Наталья Ярославцева. Губернатор области Андрей Травников заметил, что практически никто на мероприятии не был в защитной маске и не соблюдал социальную дистанцию. Такие нарушения показались главе региона недопустимыми.

«Казалось бы, мы сегодня должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие прошло с грубым, я бы даже сказал, вызывающим и демонстративным нарушением мер санитарной безопасности: без масок, без соблюдения социальной дистанции, с плотным нахождением людей, еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ», — заявил Травников.

По его поручению провели внутреннее расследование, факт нарушений подтвердился.

Уволить без штрафа

В такой ситуации, учитывая неопровержимое доказательство в виде фотографий, на чиновников должны были составить протоколы об административном правонарушении, а суд бы вынес решение о размере штрафа. Губернатор же заявил, что не будет закрывать глаза на грубые нарушения своих подчиненных, так что они будут привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены части премии. О сумме такого «штрафа» ничего не известно.

Аналогичные случаи нарушения санитарных норм среди государственных служащих нередки. Еще до того, как масочный режим приобрел федеральный масштаб, главы регионов самостоятельно вводили такие меры предосторожности и замечали, что даже их подчиненные относятся к предписаниям чересчур легкомысленно.

В мае на одном из собраний оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что будет увольнять чиновников, которые не соблюдают масочный режим — вне зависимости от занимаемой должности. Такие меры Голубеву пришлось принять после того, как сразу в нескольких министерствах были выявлены грубые нарушения масочного режима и других предписаний властей. Об аналогичных жестких мерах в отношении чиновников-нарушителей заявил и глава Башкирии Радий Хабиров.

Сейчас из ростовского совета по культуре и искусству уволили четырех чиновников, однако причины увольнений не называются. Среди прочих губернатор уволил и одного из своих заместителей, который недавно переболел COVID-19.

В конце мая в Свердловской области, где карантинные меры до сих пор остаются достаточно строгими, губернатор региона Евгений Куйвашев отчитал чиновников за то, что после заложения капсулы времени они сфотографировались без масок.

«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия», — написал Куйвашев в социальных сетях, однако никаких мер не принял.

Пока административные дела в отношении чиновников, нарушающих масочный режим, заводят в основном именно после жалоб бдительных граждан. Например, производство по такому делу идет в Кунгуре, городе Пермского края, и в Новом Осколе в Белгородской области. А в Томске замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов потребовал привлечь к административной ответственности чиновника администрации, который был на совещании без маски.