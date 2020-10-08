Когда уговоры и просьбы бессильны. Москвичей без масок снова штрафуют

За отсутствие маски в магазинах Москвы теперь наказывают посетителей, а не заведение. На четыре тысячи рублей уже оштрафовали 53 покупателей ТЦ «Гагаринский», «Хорошо!» и «Океания». Ужесточение связано с новым всплеском COVID-19. О том, кого может ждать штраф, — в материале «360».

Рейд по ТЦ

В среду столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о рейдах по трем торговым центрам — «Океания», «Хорошо!» и «Гагаринский». На тех, кто был без масок, составили административные протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы — «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Штраф по ней составляет четыре тысячи рублей при первом и пять тысяч рублей при повторном нарушении. Проверяющие выявили 53 нарушителя.

В апреле власти города ввели цифровые пропуска, а в мае обязательное требование носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе на улице. В середине июля требование носить средства защиты вне помещений оставили в качестве рекомендации, однако в транспорте, на работе и в торговых центрах маски никто не отменял.

Источник фото: РИА «Новости»

Тем не менее, летом их носили все реже. В сентябре столичные власти ужесточили контроль за соблюдением ограничений. Это произошло из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

Тогда в Москве закрыли 49 торговых точек, принадлежащих сетям «Пятерочка», «Перекресток», «Магнолия» и Eurospar. В ходе рейдов выяснилось, что продавцы и покупатели в них не носили маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию. ЦУМ закрывать не стали, но оштрафовали на миллион рублей за несоблюдение масочного режима.

За что еще могут оштрафовать

Источник фото: РИА «Новости»

С 5 октября московские компании обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Собянин отмечал, что призыв к работодателям добровольно отправить на удаленку часть персонала не сработал — «количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно».

Предприниматели обязаны еженедельно предоставлять в мэрию данные сотрудников, работающих из дома. Требуется указать номер сотового телефона, номер машины сотрудника, а также номера его проездных «Тройка» или «Стрелка» либо номер социальной карты.

Компаниям, которые не предоставят сведения, могут выписать штраф по статье 20.6.1 КоАП России — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для должностных лиц статья предусматривает штрафы от 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать минимум на 30 тысяч, юридические лица заплатят от 100 тысяч рублей.

Скандалы с масками

В последние дни произошло несколько конфликтных случаев из-за отсутствия масок в общественных местах. Столичному «Спартаку» и его директору грозит штраф до 500 тысяч рублей за домашний матч с «Зенитом», который прошел 3 октября.

«На мероприятии присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек, не приняты меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима», — сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Власти могут временно закрыть домашний стадион «Спартака» из-за несоблюдения правил по профилактике COVID-19, неофициально говорили в мэрии.

На днях на станции «Профсоюзная» московского метро пассажир напал на кашлявшую женщину, которая была без маски. Пострадавшая рассказала, что мужчина начал толкать ее еще на платформе. В вагоне метро он попытался ударить пассажирку, однако за нее вступились.

Пассажирка рейса Москва — Екатеринбург отказалась надеть маску по религиозным соображениям. После посадки полиция выписала ей штраф.

«Представьте Иисуса в маске!» — мотивировала свой отказ нарушительница.