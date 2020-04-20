Чили станет первой страной, выдавшей жителям «иммунные паспорта». Ее примеру последуют?

«Чили с сегодняшнего дня начинает выпускать карты иммунитета», — заявил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич. В интервью газете La Tercera он отметил, что «иммунный паспорт» или «карта иммунитета» — это инструмент, с помощью которого можно идентифицировать людей, переболевших COVID-19.

У них должен быть иммунитет к повторному заражению и они не могу заразить других, а соответственно, им и не надо соблюдать режим изоляции. Маньялич добавил, что по имеющейся информации, иммунитет к коронавирусу длится как минимум год.

Министр здравоохранения подчеркнул, что документ будут выдавать в цифровом формате. Руководство государства отметило, что указанные меры одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Другие страны поддержат?

«Введение таких паспортов кажется неизбежным. Однако говорить об этом как о ближайшем будущем всего мира рановато. Возможно, это возникнет в ближайшие несколько лет. Для начала должна быть создана и введена в употребление вакцина, а затем уже — признанные международными стандарты для проверки документов», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, некоторые могут счесть эту задумку нарушением прав. Да и вряд ли «иммунные паспорта» будут использовать по всему миру для возвращения людей на работу и спасения экономики. К тому времени, как документ начнет действовать, мировой рынок должен уже будет восстановиться, считает политолог. По его мнению, цифровые идентификаторы понадобятся скорее путешественникам.

Думаю, эту идею стоит рассматривать в каждой стране в соответствием с мнением народа. Наверняка, если кто-то уже выздоровел от COVID-19 или у него просто обнаружили иммунитет к этой болезни, ему, вероятно, придется иметь какую-то документацию в рамках системы Эндрю Корыбко политолог.

Ранее власти Великобритании и Италии предложили ввести «иммунные паспорта» с информацией о наличии у человека антител к новому коронавирусу. Тогда переболевшие смогут вернуться к нормальной жизни и, соответственно, на свои рабочие места. Противники идеи отмечают, что до сих пор неизвестно, сколько у человека сохраняется иммунитет к новому вирусу. Кроме того, в научном сообществе пока еще не пришли к единогласному мнению, возможно ли повторно заразиться коронавирусом.