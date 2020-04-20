Тест на COVID-19 можно сделать дома. Собрали расценки и узнали, есть ли смысл сдавать анализ

В России с каждым днем растет число зараженных коронавирусом. Из-за этого люди все чаще думают о том, чтобы самим сдать тест на COVID-19. Все, у кого есть лишние пару тысяч, уже сейчас могут заказать себе такую услугу. Бесплатный вариант тоже есть. Но имеет ли смысл проверяться на вирус, который легко подцепить чуть ли не сразу после теста? Ведь сдать анализы не равно сделать прививку.

«Яндекс»

Еще 16 апреля в «Яндексе» заявили, что в рамках своего благотворительного проекта «Помощь рядом» компания проведет 10 тысяч бесплатных и безопасных тестов на COVID-19 среди москвичей старше 50 лет.

Тест будет делать на дому медицинский работник, для максимальной безопасности пациента всех врачей на выездах обеспечили защитной одеждой — комбинезонами, защитными очками, респираторами, перчатками, бахилами и шапочками. «Многоразовые [средства индивидуальной защиты] постоянно дезинфицируют, а одноразовые — меняют после каждого пациента», — отмечается на сайте проекта.

Сам анализ представляет собой мазок из носа или глотки. Его исследуют в лаборатории, результат приходит на электронную почту в течение одного-трех дней. Такой анализ показывает, есть ли вирус в организме человека, но не показывает, выработался ли иммунитет. Проект «Яндекса» сотрудничает с пятью московскими лабораториями — «Архимед», «Ситилаб», «Лабквест», «Семейный доктор» и List Lab.

Для того, чтобы заказать подобный бесплатный тест, москвичи старшего возраста могут оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом» — потребуется ввести полный адрес, куда должны будут приехать медики, а также личные данные, включая дату рождения, серию и номер паспорта и контактный телефон.

Сдать такой тест бесплатно могут только люди старше 50 лет, проживающие в Москве или некоторых регионах Московской области, у которых нет симптомов ОРВИ, а также не совершавшие заграничных поездок и не контактировавшие с потенциально зараженными людьми в течение последних двух недель.

Такой тест можно сделать и платно — результаты также придут в течение трех дней. В стоимость теста — 3900 рублей — входит оплата работы сотрудников — врача и водителя, расходные материалы, а также лабораторное исследование. Также проект принимает пожертвования, которые идут на проведение новых тестов тем, кто не может позволить себе этого сам.

Сбербанк и DocDoc

Сервис «Сбербанка» DocDoc тоже предлагает возможность сдать анализ на коронавирус на дому — всего за 1900 рублей. Заявка оформляется через интернет, тест обещают привезти к назначенному времени курьерской службой.

Но брать образец у себя придется самостоятельно — тест заявлен как бесконтактный. Это значит, что курьер оставит набор с необходимыми материалами у вашей двери, подождет, пока вы по инструкции возьмете у себя мазок. Потом вам нужно будет оставить материалы там же, а курьер заберет их и отвезет в лабораторию. Результат вы получите по электронной почте в течение двух дней.

Сейчас на сайте проекта можно оформить предзаказ на тест, ближайшая доступная дата — 22 апреля. Для оформления заявки понадобятся личные сведения, паспортные данные, включая место прописки, адрес реального проживания, сведения о занятости и подтверждение того, что у тестируемого нет симптомов COVID-19.

OZON

Один из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon тоже стал предлагать своим покупателям возможность приобрести экспресс-тесты на коронавирус. Пока такая услуга доступна только москвичам, но в скором времени сервис планирует расширить охват и дать доступ к тестированию жителям всей России.

Пока же на сайте магазина есть три варианта процедуры — два теста на дому, когда к покупателю приезжает медицинский работник и берет анализ — мазок из горла. Другой способ — тест непосредственно в лаборатории Медси. Ozon предоставляет не саму услугу, а промокоды на скидку проведения анализа в конкретном месте.

Самый дешевый тест, который делается не на дому, а в клинике, обойдется в 2399 рублей, Ozon предоставляет скидку от первоначальной цены (4950). Следующий по дороговизне — за 4999 рублей вместо 7180, его берет на дому медсестра, результаты будут готовы в течение трех дней.

Самый дорогой тест стоит 5699 вместо 8230, но его характеристики ничем не отличаются от предыдущего варианта — берет анализ медсестра на дому, а результат приходит на почту в течение трех дней. При этом сотрудник лаборатории может выехать за 30 километров от МКАД. Каждый из этих тестов можно сделать только один раз. При этом результат покажет только, заражен ли человек на данный момент.

Источник фото: Ozon.ru

В комментариях к этим тестам на сайте Ozon многие люди возмущены тем, что сервис предлагает неэтичную услугу — во многих других лабораториях анализы значительно дешевле, а других вариантов платформа не предоставляет. Кроме того, некоторые комментаторы отметили, что о мерах предосторожности самих медицинских работников и степени безопасности проведения такой процедуры на дому, ничего не сказано.

Более того, одна из покупательниц экспресс-теста в клинике заметила, что в самой лаборатории Медси о подобных промокодах слышали впервые.

«На кассе долго не могли понять как провести код в оплату, переслала письмо с Ozon, видимо будут дальше разбираться, сказали что впервые столкнулись с таким кодом и такой оплатой», — написала Liliya L.

Есть вообще смысл делать тесты?

По всей России различные независимые лаборатории уже начали проводить тесты на выявление коронавируса даже без симптомов. В Москве, кроме уже перечисленных выше клиник, лицензию на тестирование на 2019-NсОv имеют «Инкрайм», CMD, «Инвитро», ЛМС и «Домодедово-тест». Полный список лабораторий, которые точно могут провести тест на коронавирус, указан на сайте стопкоронавирус.рф.

Для тех, кто вернулся из-за границы в последние пару недель, назначают государственные тесты — в поликлиниках. Их должны сделать три раза в течение трех недель. Только после этого человек сможет выйти с карантина.

При этом, во всех лабораториях отмечают, что тест показывает только то, болен ли человек в момент сдачи анализа. Он не гарантирует, что после одного отрицательного результата, человек уже не заразится. Это подтвердила «360» замдиректора консультационно-диагностического центра МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского по клинико-эпидемиологической работе, доктор медицинских наук Евгения Селькова.

Однако делать тесты важно, так как именно благодаря добровольному тестированию можно отслеживать распространение вируса. Более того, сегодня в России более 45% зараженных переносят болезнь бессимптомно, именно на их проверку и нацелены тесты в первую очередь. Потому что даже если человек чувствует себя хорошо, а вирус в организме есть, ему необходимо уйти на карантин и находиться под наблюдением врача.

«Сейчас важно посмотреть выявляемость, чтобы контакты ограничивать. Это вопрос того, сколько инфицировано людей, насколько они опасны, чтобы принять конкретные противоэпидемиологические меры», — добавила Селькова.

Для тех же, кто получил отрицательный тест, лучшей профилактикой будет соблюдение самоизоляции, чтобы свести к минимуму риски заражения.

Для определения того, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу, необходим тест на антитела. Его обещают зарегистрировать в России уже через неделю. Такой тест, по словам Сельковой, уже направлен не на выявление заболеваемости, а на лечение.