За последние несколько недель около Норильска и в самом городе произошло слишком много чрезвычайных ситуаций. За последние два дня — сразу три. Рассказываем о каждом.

Пожар на полигоне

Утром в понедельник произошел пожар на полигоне твердых промышленных отходов площадью тысяча квадратных метров. Свалка расположена в пяти километрах от города, а ветер дул в противоположную сторону, поэтому угрозы строениям и жителям не было. Шлейф дыма уходил в сторону тундры.

Пожар локализовали примерно в 13:00 по местному времени. Сам полигон принадлежит ООО «Байкал» — компания вывозит и утилизирует отходы, причем лицензию ей выдали в том числе на работу с опасными отходами.

По информации красноярского МЧС, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена ни в жилом секторе Норильска, ни в районе пожара. Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара. Специалисты изучат, соблюдались ли экологические нормы и законы в области пожарной безопасности на объекте.

Источник фото: МЧС РФ

Огонь на главной подстанции

За день до этого, 28 июня, загорелась крыша главной понизительной подстанции Норильско-Таймырской энергетической компании, в связи с чем некоторые жители остались без света.

Огонь ликвидировали примерно за 30 минут. Во время тушения оборудование залило водой, то есть включить электроснабжение можно было только после его сушки. Утром 29 июня объект заработал.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко

Откачка воды в тундровую зону

В воскресенье утром в районе Талнахской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») произошла утечка неустановленной жидкости. Это случилось, по данным МЧС, при несанкционированной перекачке из хвостохранилища. Возникла угроза, что жидкость попадет в реку Хараелах.

Пруд-отстойник, куда утекли отходы, находится в безопасном расстоянии от города — в 7,5 километра от Норильска и в 500 метрах от реки Хараелах (впадает в реку Норилку).

Следственный комитет и Росприроднадзор начали проверку сброса отходов в тундровую зону. Росприроднадзор предположил, что предприятие проводило испытания трубопровода, во время которых начался ливень. Из-за этого отработанная вода могла превысить уровень технического отстойника фабрики, передает РИА «Новости».

В самом «Норникеле» отреагировали на происшествие, отметив, что сотрудники ТОФ грубо нарушили правила эксплуатации хвостохранилища, что привело к сбросу отходов. В связи с этим некоторых сотрудников отстранили от работы. По информации «Норникеля», руководство ТОФ приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, чтобы не допустить возможных нештатных ситуаций. Они могли быть связаны с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища.

Источник фото: РИА «Новости» / Павел Лисицын

Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов в тундровую зону.

Авария на ТЭЦ

В конце мая на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норникель») одна из опор фундамента резервуара для дизтоплива просела, в результате чего вылилась 21 тысяча тонн топлива и загрязнила реки Далдыкан и Амбарную. «Норникель» считает, что основная причина произошедшего — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня, а также возбуждено уголовное дело по ряду статей.

По состоянию на 29 июня всего с начала работ на месте аварии на ТЭЦ собрали почти 33 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, говорится на сайте «Норникеля».

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, специалисты ведомства фиксируют тонкую нефтяную пленку на водных поверхностях в Норильске, несмотря на проделанную работу по уборке.

По решению суда главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова отправили в СИЗО на месяц и 21 день. Директора предприятия Павла Смирнова постигло такое же наказание.