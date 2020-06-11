Суд в Норильске арестовал главного инженера ТЭЦ-3 из-за разлива топлива

Главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов по решению суда отправится в следственный изолятор из-за аварии на предприятии. В СИЗО он пробудет один месяц и 21 день.

До этого Норильский городской суд арестовал его руководителя — директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова — также на один месяц и 21 день.

Следствие считает, что в 2018 году резервуар, из которого вытекло топливо, нужно было капитально ремонтировать. Однако его начали эксплуатировать по решению комиссии, которую возглавлял Степанов. Комиссией он стал руководить по решению Смирнова.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из разрушившегося резервуара вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Нефтепродукты попали в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная и почву. Последствия ЧП видны даже из космоса. Президент России Владимир Путин ввел в регионе режим ЧС федерального уровня.

По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом пишет RT. На ликвидации последствий аварии работают 687 человек.