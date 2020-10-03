Человек идеального звука. Каким запомнят Александра Кальянова

Певец и композитор Александр Кальянов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Именно он исполнил песню «Старое кафе», ставшую такой популярной, и изобрел устройство для фонограммы. Коллеги по цеху вспоминают исполнителя как верного друга и профессионала своего дела.

Вечером 2 октября в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилось сообщение о смерти Александра Кальянова.

«Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное», — написала исполнительница.

Никаких подробностей или причин кончины она не раскрыла. Но под постом собралось около пяти тысяч комментариев. Пользователи выразили свои соболезнования и отметили, что в последнее время у Кальянова были проблемы со здоровьем.

«Ужас-ужас! Невозможно поверить! Как же ему больно было подниматься по ступенькам Кремлевского дворца на концерт. Он прям кричал на каждом шаге», — заявили в комментариях.

«Да, я это видел, как тяжело поднимался по этим лестницам, он так спешил на концерт Аллы Борисовны с букетом цветов. У меня осталось это в памяти», — подтвердил другой подписчик.

Свет на скоропостижный уход Кальянова пролил артист Максим Галкин. Он опубликовал видео с музыкантом и рассказал о тяжелой болезни.

«Он уже не один год боролся с тяжелой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы [Пугачевой]. Большой путь вместе прошли», — подчеркнул он.

На этих кадрах Кальянов объясняет Галкину, как пользоваться ламповым радиоприемником. Раритетную технику исполнитель подарил Галкину и Пугачевой в августе, когда был у них в гостях.

«Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это память о последней встрече с Сашей. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приемнику. Соболезнования всем близким», — написал Галкин.

«Звуковой перфекционист»

Тяжелой болезнью, которую пытался побороть Кальянов, был рак. Об этом чуть позже рассказал музыкант Юрий Лоза.

Последние три года он болел и мало с кем общался — видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее Юрий Лоза музыкант.

По словам Лозы, с Кальяновым он познакомился в 1984 году, когда записывал у него первый вариант песни «Плот». Безукоризненное сведение фонограммы стало началом сотрудничества. Музыкант признался, что смерть коллеги воспринял с трудом, так как сравнительно недавно был с ним на совместных гастролях.

«Артисты шли к нему на студию косяками, потому что в звуке Саша понимал, как мало кто другой. <…> Будучи ярым звуковым перфекционистом, он очень долго возил с собой компактный концертный аппарат, причем даже тогда, когда в этом уже не было никакой необходимости», — отметил Лоза.

Юморист Ефим Шифрин поделился с подписчиками фотографией из личного архива. На снимке запечатлены он сам, Александр Кальянов, Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Надежда Бабкина.

«Что ж такое… Саша Кальянов. Покойся с миром, дорогой… Светлая память», — написал Шифрин под фото.

Новость о смерти Кальянова прокомментировал музыкант Алексей Фомин. Он отметил, что певец был прекрасным человеком, гением в звукозаписи и душевным исполнителем.

«Его песни всегда будут с нами. Как музыкант Александр Кальянов был для меня очень близок. Я вырос на его песнях. Очень жалко, что рано уходят такие люди от нас», — процитировало Фомина издание «Кузбасс Сегодня».

Музыкант напомнил, что Кальянов открыл одну из первых частных студий звукозаписи в Москве, которая пользовалась большим успехом. Именно Кальянов изобрел устройство для фонограммы.

«Этот прибор автоматически включал фонограмму только на тех нотах, в которые певец не попадал. Также на его счету было множество других полезных изобретений, что неудивительно, ведь он был радиоинженером по музыкальным инструментам», — заключил Фомин.

От инженера до музыканта

В начале свой карьеры Александр Кальянов действительно был инженером. Он родился 26 августа 1947 года в Брянской области и окончил Таганрогский радиотехнический институт. После получения диплома будущий певец работал на Брянском заводе полупроводниковых приборов, а затем стал радиоинженером по музыкальным инструментам.

Кальянов успел потрудиться в группах «Красные маки», «Феникс» и лично с Александром Барыкиным и Аллой Пугачевой. Именно встреча с Пугачевой изменила род деятельности Кальянова. Она уговорила его петь на сцене.

Мой первый альбом был написан Игорем Николаевым. Игорь Николаев и Алла Пугачева — это мои творческие папа и мама. Алла убедила меня в том, что я должен выйти на сцену и петь, чему я очень противился, если бы не она, я бы никогда не стал артистом Александр Кальянов.

Перед зрителями Кальянов дебютировал в 1988 году. Он выступил с песней «Старое кафе» на «Рождественских встречах» Пугачевой. Песня стала очень известной, а Кальянов начал свой путь на эстраде.

Музыкант записал более 100 песен, среди которых были «Таганка», «За кордон», «Завтра сентябрь» и другие. На студии Кальянова свои композиции записывали Григорий Лепс, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Алсу. Певец дважды успел получить премию «Шансон года» и одноименную премию радио «Шансон» за песню «Позывные друзей».