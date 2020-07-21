Зеленский взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке

Сегодня в 9:25 в местную полицию позвонил гражданин и рассказал о том, что захватил автобус с заложниками. Отмечается, что были слышны выстрелы.

«Сейчас введена полицейская операция „Заложник“, а СБУ ввела план „Бумеранг“. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — процитировало главу Украины ИА RNS.

Ранее начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что у захватчика при себе есть взрывчатка, он вооружен. В машине порядка 20 заложников. К операции привлекли сотрудников антитеррористического центра Службы безопасности Украины. Представители правоохранительных органов возбудили дело по статье УК Украины «Захват заложников».