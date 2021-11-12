Чечня требует изменить закон о СМИ. У преступников в публикациях хотят «стереть» национальность

Чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. В поддержку инициативы высказался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, он и сам ранее предлагал ввести законодательные ограничения на упоминание национальности в СМИ. А депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что главной проблемой в этом контексте является не этническая принадлежность злоумышленников, а страна их происхождения.

Поправки в закон о СМИ

Парламент Чечни намерен внести поправки в закон о СМИ. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на распространение данных о национальности и вероисповедании преступников. Автором инициативы стал председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

В законопроекте предлагается запретить распространение в СМИ и Сети сведений о национальности преступников, их вероисповедании и принадлежности к народам РФ.

Освещения драки в Новых Ватутинках

За несколько дней до этого глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор RT Маргарита Симоньян поспорили из-за освещения драки в Новых Ватутинках. Кадырову не понравилось, что многие СМИ сделали акцент на этнической принадлежности участников драки.

«Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это — „россияне“, и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это — „понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию“ <…> Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона?», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он отметил, что жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие.

В следующем сообщении Кадыров отметил, что когда у главредов ряда СМИ интересовались, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, то те отвечали, что без такого упоминания не бывает просмотров.

Такой «грязный прием», по словам Кадырова, может привести «к непоправимым последствиям».

Обращаюсь к Администрации Президента РФ, Государственной Думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны — эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян Рамзан Кадыров глава Чечни

«Замалчивание не решает проблему, а усугубляет ее»

Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале, говоря о том, надо или нет упоминать, откуда родом задержанный, отметила, что раньше сама считала, что делать этого не надо. Симоньян отметила, что ее тоже, «как „лицо кавказской национальности“, обижали и возмущали такие упоминания».

«Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в WhatsApp-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее», — написала Симоньян.

После этого Кадыров в своем Telegram-канале написал, что у них с Симоньян состоялся телефонный разговор, в котором они «спокойно и без обид» поговорили о том, что правильно, а что нет. Глава Чечни и главред RT сошлись во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, ученых.

Не надо бояться закона

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев рассказал, что если парламент Чечни действительно внесет в Госдуму такой законопроект, то он его обязательно поддержит. Как отметила «Газета.ru», Саралиев сам в 2012 году предлагал ввести законодательные ограничения на упоминание национальности в СМИ.

«Закона до сих пор, к сожалению, нет. Не надо его бояться, мы не наступаем на свободу слова», — отметил депутат.

Когда в новостных сводках указывается национальность преступника, то это, по мнению Саралиева, формирует определенные стереотипы у россиян.

«Или мы указываем национальность всех преступников, или никого», — отметил он, добавив, что, по его мнению, «когда указывают кавказцев или отдельно взятых чеченцев, это, во-первых, неэтично, и это толкает часть общества в зону сепаратизма».

«Главная проблема — не этническая принадлежность»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с изданием «Ридус» отметил, что главная проблема в этом контексте — вовсе не этническая принадлежность преступников, а страна их происхождения.

«Если этот человек гражданин России — это один вопрос, а если это иностранец, который зачем-то получил наше гражданство, — другой», — считает Милонов.

В некоторых ситуациях, по мнению депутата, умолчание о стране, из которой прибыли злоумышленники, может принести больше вреда, чем пользы.

«Я не хочу, чтобы против российских кавказцев — дагестанцев, чеченцев — складывалось предвзятое мнение. Если это сделали люди, которые приобрели гражданство, нужно обязательно указывать, откуда они приехали», — добавил Милонов.

У преступника нет национальности?

Главный конфликт, который намечается в мире будущего, основан на национальном и этническом признаке, написала в своем Telegram-канале телеведущая Тина Канделаки.

Она отметила, что летом 2020 года «определенные силы добились раскола гражданского общества в Америке».

В России, по мнению Канделаки, может начаться такое, что западная пропаганда и НКО «начнут закладывать в головы кавказцам, что их угнетали многие годы, по опыту BLM». Телеведущая отметила, что тогда линия противостояния по национальному признаку станет более ощутимой и взрывоопасной, нежели по политическому.

Сейчас необходимо взять ситуацию в свои руки, защитить страну от рисков и стабилизировать ситуацию Тина Канделаки телеведущая

Не осталась в стороне и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она прокомментировала публичный спор Главы Чечни Рамзана Кадырова и главреда RT Маргариты Симоньян.

«Не понятно до конца, что на самом деле произошло, потому что национальность преступников теперь вдруг стала как бы отягчающим обстоятельством при совершении преступлений (кстати, официальная статистика МВД не подтверждает рост „мигрантской“ преступности)», — написала Собчак.