Чарльз-регент или все-таки свежая кровь. Что изменится с уходом Елизаветы II на покой

Английская королева может отречься от престола в ближайшие 18 месяцев. Тогда трон перейдет ее сыну Чарльзу. Британский политолог Маркус Пападопулос рассказал «360», почему Елизавета II могла задумываться об уходе на покой и кто еще может занять ее место.

Информация о смене монарха появилась в The Sun. Издание ссылается на источник в окружении Елизаветы II. При этом официальных заявлений от королевы не было. Однако процесс передачи полномочий уже идет.

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Через полтора года царствующей королеве Великобритании из Виндзорской династии исполнится 95 лет. В таком возрасте ее супруг принц Филипп снял с себя государственные обязанности.

Теперь Елизавета может использовать юбилей как возможность позволить сыну стать регентом. Сам Чарльз сыграл немаловажную роль в отстранении младшего брата Эндрю от его обязанностей, что уверило окружение в намерении принца возглавить семью.

В связи с историями, которые последнее время возникают вокруг королевской семьи, например, с принцем Эндрю и его интервью «Би-би-си» королева в свои 95 могла задуматься, достаточно ли у нее сил, чтобы сохранить целостность семьи в свои годы. Так считает британский политолог Маркус Пападопулос.

Ранее Эндрю заявил журналистам, что не жалеет о дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, которого в Штатах осудили за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Высказывание члена королевской семьи успели окрестить катастрофой.

«Елизавета II рекордсмен по пребыванию на британском престоле. Мне кажется, она реализовала себя и свое время как монарх на троне Туманного Альбиона. Ее время во власти подходит к концу. Естественный процесс», — отметил собеседник «360». Что же касается преемника, политолог считает, что им не обязательно станет именно Чарльз. Ведь принц может передать борозды правления более молодому члену семьи.

Чарльз точно не откажется от трона в пользу младшего брата Эндрю. Но может отдать предпочтение своему старшему сыну принцу Уильяму. Такая вероятность есть. Да, 71-летний Чарльз может придти к выводу, что сейчас трону подходит кто-то помоложе Маркус Пападопулос политолог.

Правда, по мнению собеседника «360», уход с поста монарха не такое уж значимое событие для страны. По его словам, смена королевы на короля или на другую королеву ничего не изменит в ежедневной жизни англичан.

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«Это все просто символично. А так королевская семья живет привилегиями. Им не надо работать, думать, что поесть, им не надо думать о политических проблемах, терроризме и так далее. Они живут в замке, в другой Британии, которая отличается от той, в которой живу я или другой обычный гражданин», — заключил Пападопулос.

Похоже Елизавета II начала задумываться об уходе с поста еще три года назад. Тогда королева сократила количество посещаемых мероприятий. Вместо нее на них стали ходить сыновья и внуки монарха. Если в 2016 Елизавета приняла участие в 332 событиях, то уже в следующем — в 283. А вот Чарльз пришел на 507 приемов и встреч.