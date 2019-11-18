«Королевская семья выше закона». Интервью принца Эндрю о дружбе с Эпштейном вызвало недоумение

Долгое время СМИ гадали о связи принца Эндрю с Эпштейном, который в этом году покончил с собой в камере в ожидании суда. Их дружба началась до скандального разбирательства. Однако после него товарищи не перестали общаться. Члена королевской семьи даже запечатлели вместе с миллиардером и на тот момент еще 17-летней Вирджинией Джуффре. На суде девушка заявила, что осужденный заставлял ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, среди которых — Эндрю.

В нашумевшем интервью принц сообщил, что не помнит самого факта знакомства с Джуффре. Он также попросил проверить, не подделка ли знаменитый снимок. Что же касается дружбы с заключенным, Эндрю заявил, что не жалеет о ней.

Королевский корреспондент «Би-би-си» Джонни Даймонд считает, что таким выступлением принц нанес себе серьезный ущерб: «Интервью было возможностью обелить свое имя и спасти свою репутацию. Оно провалилось наихудшим образом». Адвокат, который представлял интересы британского офицера Джеймса Хьюитта после его якобы романтической связи с принцессой Дианой, отметил, что большую пользу принцу принесло бы молчание. Британский политолог Маркус Пападопулос в разговоре с «360» назвал поведение Эндрю отвратительным.

Он не выражал сожаления, открыто выражал свои мысли. Он знает, что он, как и остальная королевская семья, стоят выше закона Маркус Пападопулос политолог.

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По словам Пападопулоса, интервью с принцем было призвано уравнять члена королевской семьи с остальным народом — показать, что он объяснит свою связь с преступником. И в этом плане британские монархи добились успеха, считает собеседник «360». Провал же был с точки зрения того, как Эндрю держался и что говорил во время записи.

«Нужно понимать, что королевская семья не живет в реальном мире. Возможно, но это только теория с моей стороны, но это объясняет, почему они говорят и ведут себя таким образом. Они никогда не страдали по-настоящему, им не приходилось работать ни одного дня в своей жизни. Думаю, это тоже может влиять на душевное состояние человека, на его мышление», — заявил политолог. Он напомнил и об ощущении безнаказанности, которое присуще монархам. Эндрю понимает, что с ним ничего не произойдет, его не арестуют. И именно этими факторами можно объяснить холодность принца во время интервью о его друге и по совместительству преступнике»., — подчеркнул собеседник «360».