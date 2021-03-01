Бывшая солистка Little Big страдала от врожденного заболевания всю жизнь. Но причина ее смерти оказалась в другом

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос (Анна Каст) умерла в Санкт-Петербурге. От чего конкретно скончалась артистка, выяснят следователи и судмедэксперты. Но в СМИ уже есть теории о том, что привело к смерти 39-летней певицы.

Новости о смерти

Петербургские следователи начали проверку по факту смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос. Тело нашли в ее квартире на Рыбацком проспекте 28 февраля.

На теле Кастельянос не было следов насилия, поэтому, по предварительным данным, смерть носит бытовой характер.

Первыми о смерти певицы узнали волонтеры. По данным kp.ru, Кастельянос страдала серьезным заболеванием. Один из волонтеров и забил тревогу, когда певица перестала отвечать на звонки. РЕН ТВ узнал от матери волонтера, который приходил к певице, что в последнее время ее не посещали друзья. Но у артистки болела спина и ей требовалась помощь, поэтому приходили волонтеры.

Проблемы со здоровьем

Сестра Кастельянос рассказала соседке певицы Наталье, что к смерти мог привести алкоголь.

«Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма», — сказала Наталья сайту kp.ru. Наталья сообщила, что знала Кастельянос 13 лет.

По информации kp.ru, Кастельянос в последнее время принимала препараты от болей в спине (она застудила ее во время гастролей) и при этом употребляла алкоголь. Telegram-канал «112» сообщил, что у Кастельянос была такая сильная боль, что она даже не могла ходить.

Журналисты kр.ru сделали вывод, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. РЕН ТВ также полагает, что певица скончалась из-за сердечной недостаточности. Известно, что у нее была третья группа инвалидности.

Источники сайта Life, знакомые с результатами вскрытия, сообщили, что Кастельянос умерла из-за кардиомиопатии. Эту болезнь называют тихой убийцей. Она забрала жизнь и рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), певца Джорджа Майкла, журналиста Антона Носика.

Кардиомиопатия — группа сердечных болезней, для которых характерно повреждение миокарда, появление изменений в строении сердечной мышцы. Чаще всего недуг вызывает сердечную недостаточность, которая приводит к смерти.

Как стало известно «360», Кастельянос с рождения страдала ахондроплазией. При этом недуге заболевшая кость более сглажена, а сустав сильнее разболтан. В более зрелом возрасте у таких людей сильнее болят суставы. Недуг лечится, сказал член Российского артроскопического общества Максим Королев.

Воспоминания коллег

Смерть Кастельянос прокомментировали многие известные люди, в том числе группа Little Big. В Instagram появилось сообщение о важности бывшей солистки в коллективе.

«Rest in peace (покойся с миром — прим. ред.), маленький человек с большой историей», — говорится в посте.

Солист Little Big Илья Прусикин тоже выразил соболезнования, отметив, что в Кастельянос было «больше жизненной энергии, чем в нас всех». Об этом он написал в Instagram.

Многие фанаты группы накинулись на действующую солистку коллектива Софью Таюрскую. Она призналась, что никогда не виделась с Кастельянос, но все равно выразила соболезнования родным и близким.

Источник фото: скриншот сторис в Instagram Софьи Таюрской

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что снимала интервью вместе с Кастельянос. И благодаря ему у Борисовой сложилось впечатление, что певица сильный человек.

«Конечно, физические недостатки компенсировались силой духа. Она на меня произвела благоприятное впечатление. Искренне соболезную», — сказала Борисова Пятому каналу.