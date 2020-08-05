Брошенного в коляске ребенка нашли в Москве. Родные не смогли договориться, кто будет его растить

Прохожие нашли коляску с ребенком рядом с одним из жилых домов на западе Москвы. Выяснилось, что малыша передавали друг другу его родственники, которые не смогли решить, кто в итоге будет за ним смотреть. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в больнице.

Местные жители увидели оставленную коляску 4 августа на Студенческой улице. Они сразу же позвонили в полицию. В ситуации стала разбираться и столичная прокуратура. На место выезжал Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко. Начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова сообщила, что родителей малыша проверят на соблюдение обязанностей по воспитанию ребенка.

Позже появились кадры с камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда жилого дома. На видео женщина отходит от детской коляски, а затем быстро убегает между машин.

На этих кадрах запечатлены мужчина и женщина, которые сначала разговаривали рядом с коляской, а затем просто ушли. К ребенку подошел прохожий, который и вызвал сотрудников полиции. Он взял малыша на руки и начал укачивать, а затем к нему присоединились соседи.

Семейные разборки

Брошенного ребенка отвезли в детскую больницу, а спустя какое-то время полицейские нашли его родных. Источник «Московского комсомольца» рассказал, что родители годовалого ребенка приехали в Москву из Киргизии. Они живут недалеко от того места, где нашли коляску.

Супруги две недели назад поссорились, из-за чего женщине пришлось переехать. За ребенком стали смотреть его отец и бабушка. Через некоторое время мужчина отвез сына к родной сестре своей жены. Тетя мальчика как раз жила в доме, рядом с которым и оставили малыша.

Накануне отец привез родственнице ребенка, но та начала скандалить. Взрослые не смогли договориться, поэтому просто бросили коляску у подъезда и разошлись. В свою очередь, мать мальчика Клара Тагаева назвала случившееся ошибкой.

«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла», — привело ее слова РИА «Новости».

Женщина добавила, что в инциденте виноват ее супруг. По ее словам, у нее с отцом ребенка были семейные проблемы, но такое случается у всех. Тагаева заверила, что в тот вечер была у тети, а мужчина с бабушкой должны были смотреть за мальчиком.

«Я не знаю, как это случилось. Он бы никогда его на улице одного не оставил. Я не думаю, что они его специально оставили», — заключила она.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства. Они забрали для разбирательств в отдел шесть человек. Все задержанные оказались членами одной семьи. Мальчик пока находится в больнице под наблюдением медиков. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения подчеркнули, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. После проведения необходимых проверок малыша должны вернуть матери.

При этом адвокат Мария Ярмуш рассказала «Известиям», что женщина рискует лишиться родительских прав.

«Ребенок формально уже находится под опекой органов опеки. Теперь правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела, установят все обстоятельства, установят, кто родители. Если ребенка просто подкинули, значит, органы опеки выходят с иском к этим родителям о лишении родительских прав», — пояснила она.

Правозащитница добавила, что в случае удовлетворения иска судом ребенка отдают на усыновление или устраивают в приемную семью.