Момент обнаружения брошенного малыша в Москве зафиксировала камера

Момент обнаружения брошенного малыша у подъезда дома на улице Студенческой в Москве зафиксировала камера. Уточняется, что ребенка бросили в коляске ночью 5 августа.

К плачущему малышу подошли местные жители и начали его успокаивать. Первым мальчика увидел прохожий. Мужчина проверил наличие ребенка в коляске, информирует Life.

Далее он позвонил представителям правоохранительный органов и сообщил об инциденте. В ожидании наряда житель столицы начал укачивать ребенка на руках. Позже к мужчине присоединились соседи.