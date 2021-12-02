Певице Бритни Спирс исполнилось 40 лет, и впервые за 14 лет она отмечает этот праздник в статусе свободной женщины. Поп-звезда больше не находится под опекой отца. Специально для «360» соуправляющая движения Free Britney в Лос-Анджелесе Линн Симмонс рассказала о важности истории Спирс и том, как она раскрыла глаза на систематические проблемы судебной системы США.

О злоупотреблении властью

Я присоединилась к движению Free Britney («освободите Бритни») как фанатка, которая была обеспокоена ее состоянием. Со стороны ее опекунство казалось угнетающим, слишком контролирующим и даже насильственным. Чем больше я углублялась в дело Бритни и вовлекалась в движение по ее освобождению, тем острее понимала: это была систематическая проблема. Люди регулярно злоупотребляют полномочиями, которое дает подобное опекунство.

Эта проблема глубоко внедрена в нашу судебную систему и поддерживается коррумпированными судьями, адвокатами и людьми, стремящимися взять контроль над чужими жизнями, чтобы опустошить их состояние. То, что началось как выражение беспокойства за любимую поп-звезду, для меня переросло в стремление бороться с системой злоупотребления опекунством

Наше движение получило глобальный охват, и я надеюсь, что все те люди, которых волновала судьба Бритни, не будут закрывать глаза на другие ситуации, потому что злоупотребление опекунством — это большая проблема. Я надеюсь, что люди продолжат высказываться по этой теме, чтобы помочь защитить потенциальных жертв этой системы и тех, кто уже от нее страдает.

Источник фото: https://www.instagram.com/leannesimmons19/

О влиянии Бритни Спирс

Я думаю, что распространение движения Free Britney можно объяснить тем, что Бритни, будучи поп-звездой, имела глобальный успех. У нее был колоссальный уровень славы, который она получила в довольно юном возрасте и довольно быстро. Она оставила свой след в поп-культуре.

Я лишь надеюсь, что люди осознают, что речь идет не просто об артистке Бритни. Речь идет о женщине, о человеке, которого лишили его конституционных прав и отдали их кому-то другому на 13 лет

Мы, участники Free Britney, чувствуем себя невероятно теперь, когда она, наконец, свободна спустя почти 14 лет. Мне остается только представлять, насколько счастливой, должно быть, Бритни чувствует себя сейчас.

Я не знаю, какое направление возьмет ее жизнь. Никто из нас не знает, да это и не наше дело. Это Бритни будет решать, хочет ли она продолжать работать, уйти на пенсию или начать карьеру в совершенно новом поле деятельности. Мир готов и ждет того, когда она вновь войдет в общество, но уже в роли свободной женщины, вольной самой выбирать, как жить свою жизнь.

Я думаю, что если Бритни все же решит вновь выступать и делиться с нами своей музыкой, то она будет очень успешна. Она невероятно талантлива и в прошлом делала потрясающие вещи, и я думаю, что она продолжит это делать. Однако я хочу подчеркнуть, что никто не накладывает на нее никаких ожиданий, потому что действительно только ей решать, возвращаться вновь к работе или нет.