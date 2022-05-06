Британцы бьют тревогу. Страна оказалась на грани инфляции из-за помощи Украины

Великобритания столкнулась с высокой инфляцией и ростом цен на продукты и топливо. Причины экономических проблем кроются не только в антироссийских санкциях, но и в последствиях Brexit и пандемии. Жителям страны приходится экономить на продуктах питания и требовать от правительства прекратить тратить деньги на вооружение Украины.

Банк Англии предупредил, что Великобритании грозит двойной удар от рецессии и инфляции, которая превышает 10%, написало британское издание Mirror. При этом экономика страны будет ослаблена на протяжении следующего года.

Стоимость электричества в Великобритании может достичь антирекорда и стать самой высокой за последние 40 лет. Эксперты опасаются, что цены на электроэнергию еще сильнее разгонят инфляцию. По прогнозам Банка Великобритании, среднегодовая стоимость газа и электричества в октябре увеличится до 2800 фунтов стерлинга (231 812 рублей).

Источник фото: unsplash

Британская валюта тоже просела. По данным Банка Британии, стоимость фунта стерлинга достигла самого низкого уровня с начала 2000-х годов.

Из-за высоких цен британцев вынудили экономить на еде. За последние несколько месяцев семьи стали тратить меньше денег на куриное мясо, говядину, свинину и рыбу. Продуктовая инфляция выросла в апреле до 3,5%, и британские эксперты предупредили, что цены на еду могут быть на 15% выше, чем в прошлом году. Жители Великобритании также столкнулись с высокими ценами на электричество и бензин.

Источник фото: freepik

Одни стараются сэкономить, покупая более дешевые товары, а другие отказались от подписок на развлекательные онлайн-сервисы. Некоторые оформляют кредиты из-за сокращения доходов.

Не только санкции

Часть экономических проблем Великобритании кроятся в антироссийских санкциях, которые страны ввели из-за специальной военной операции России на Украине. Повышение стоимости еды и топлива было связано с резким ростом цен на энергоносители.

Экономика Великобритании ухудшилась также из-за Brexit. По словам бывшего топ-менеджера Банка Англии Адама Позена, причины инфляции в Великобритании кроятся в ее выходе из ЕС. Он отметил, что экономические показатели в Европе намного лучше, чем в Соединенном Королевстве. Brexit привел к таможенным разногласиям, увеличенным затратам на транспортировку и вынудил Великобританию заново заключать торговые соглашения со странами, написало американское агентство Bloomberg.

Сам Банк Англии объяснил, что инфляция начала расти еще в 2021 году, когда экономика страны начали восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Многочисленные карантины в Китае также усложнили импорт товаров. В результате этого вновь выросли цены.

На нынешние экономические показатели также повлиял рост цен на энергоносители в прошлом году. Стоимость газа увеличилась из-за высокого спроса в Азии и холодной зимы в Европе, которая привела к уменьшению запасов, писало РИА «Новости».

Критика британцев

Читатели британской газеты Daily Mail оказались недовольны тем, что правительство Великобритании не оказывает должной поддержки населению в условиях высокой инфляции. Вместо этого власти страны поставляют Украине вооружение.

Один из британцев написал, что премьер-министр Борис Джонсон должен прекратить финансировать конфликт, который не по карману Великобритании.

«Наше правительство некомпетентно. Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране», — прокомментировал читатель.

Многие подтвердили, что стали покупать меньше еды, а платить за нее больше. Один из британских читателей иронично заметил, что правительство страны установило нижнюю ценовую границу на такие предметы роскоши, как еда, бензин и отопление.

В начале апреля в городах Великобритании прошли протесты из-за роста цен. Протестующие требовали от правительства покрыть растущие цены на электричество за счет компаний-поставщиков, а не простых людей, написало британское издание Independent.

В Северной Ирландии активисты требовали выплаты в размере тысячи фунтов стерлинга каждой семье для того, чтобы те смогли справиться с растущими ценами на топливо и еду.

На фоне роста цен британцы стали меньше поддерживать антироссийские санкции. По данным опроса Redfield and Wilton Strategies, в апреле только 36% жителей Соединенного Королевства выступали за ограничения в сторону России. Раньше их количество составляло 50%, написал «Коммерсант».

Больше половины британцев отметили, что их финансовое положение ухудшилось за последний год. А 62% опрошенных считают, что в будущем их ждут финансовые проблемы.