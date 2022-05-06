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    06 мая 2022, 01:56

    Британцев вынудили покупать меньше мяса и алкоголя ради вооружения Украины

    Daily Mail: британцы недовольны поставкой вооружения Украине и высокой инфляцией в стране

    Полина Созыкина

    Читатели британской газеты Daily Mail выразили недовольство по поводу поставок вооружения Украине вместо поддержки населения в условиях высокой инфляции. Издание привело статистику потребления мяса и алкоголя в Великобритании в сравнении с 2021 годом. Из нее видно, что британцы все чаще стали отказываться от покупок этих продуктов.

    Британцев вынудили покупать меньше мяса и алкоголя ради вооружения Украины

    Один из читателей написал, что Джонсон должен прекратить финансировать вооруженный конфликт, который стране не по карману. Другой обвинил правительство в некомпетентности.

    «Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране», — написал британец.

    Многие отметили, что стали покупать меньше еды, а платить за нее больше денег. Один из читателей уточнил, что план по отучению британцев от мяса сработал.

    «Правительство заботится о здоровье нации, устанавливая нижнюю ценовую границу на мясо, выпивку и другие предметы роскоши, такие как еда, бензин, отопление», — высказался читатель.

    Несмотря на возмущение граждан, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна продолжит поставки вооружения Украине. Британское правительство уже подготовило новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.