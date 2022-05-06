Британцев вынудили покупать меньше мяса и алкоголя ради вооружения Украины

Читатели британской газеты Daily Mail выразили недовольство по поводу поставок вооружения Украине вместо поддержки населения в условиях высокой инфляции. Издание привело статистику потребления мяса и алкоголя в Великобритании в сравнении с 2021 годом. Из нее видно, что британцы все чаще стали отказываться от покупок этих продуктов.

Один из читателей написал, что Джонсон должен прекратить финансировать вооруженный конфликт, который стране не по карману. Другой обвинил правительство в некомпетентности.

«Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране», — написал британец.

Многие отметили, что стали покупать меньше еды, а платить за нее больше денег. Один из читателей уточнил, что план по отучению британцев от мяса сработал.

«Правительство заботится о здоровье нации, устанавливая нижнюю ценовую границу на мясо, выпивку и другие предметы роскоши, такие как еда, бензин, отопление», — высказался читатель.

Несмотря на возмущение граждан, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна продолжит поставки вооружения Украине. Британское правительство уже подготовило новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.